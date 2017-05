La course aux points bat son plein au championnat national de basketball

Le championnat national de la division Excellence de basketball se poursuivra aujourd’hui mercredi avec la programmation de la huitième journée retour. Au programme des matches qui ne manquent point d’attrait avec MAS-CRA, RSB-WAC, KAC-IRAN, KACM-AS FAR et FUS-IRT.

Il y a lieu de signaler que les clubs de cette division était, la semaine dernière, à l’heure de la septième manche du championnat avec comme match d’ouverture l'explication qui a eu pour cadre la salle omnisports de Nador et pour protagonistes les deux mal lotis l'Iran et la RSB. Les Berkanis, bien loin de leur niveau d’il y a si peu de temps, n'ont pu tirer profit de ce derby, cédant le pas sur le score de 70 à 62. Malgré cette victoire, la deuxième de la saison de l’équipe d’Itri Nador, celle-ci reste relégable.

Dans le centre des FAR, la formation de l’AS FAR a eu à en découdre avec le FUS dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. La partie fut âprement disputée, cependant le dernier mot est revenu aux Militaires qui ont enregistré une précieuse victoire confirmant le sursaut du club après le succès lors de la précédente journée en déplacement face au CRA le co-leader du concours. Malgré tous les efforts des visiteurs, le coach des Militaires Labib ElHamrani a su comment mener à bon port son équipe qui s’est adjugé le gain de la partie sur la marque de 68/60.

Le WAC, bien qu'affecté par un problème de la trésorerie, n’a pu laisser filer l'occasion pour s'imposer à domicile devant une bonne formation du KACM sur le score de 73/68.

A Salé, l'ASS, leader, n'a eu aucun mal à surclasser le KAC de Kénitra qui n’arrive pas à trouver la cadence salvatrice. Le score de 92/56 en dit long sur la physionomie du match.

La salle Ziatène à Tanger a abrité le match ayant opposé l'IRT au CRA. Les locaux n'ont pu prendre leur revanche après leur défaite à Al Hoceima au match aller 65/57 pour s’incliner sur le score sans appel de 56/76.





Programme

Mercredi

MAS-CRA : Salle du 11 janvier à 19h

RSB-WAC: Salle Moulay Hassan à 14h

KAC-IRAN : Salle Saknia à 17h

KACM-ASFAR: Salle Zerktouni à 17h

FUS –IRT: Salle Bouanane à 19h

ASS exempt.