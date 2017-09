La collection personnelle d'Audrey Hepburn mise aux enchères

Des petites robes noires au script de l'inoubliable "Diamants sur canapé": les fils d'Audrey Hepburn ont décidé de mettre aux enchères la collection personnelle de l'icône hollywoodienne dont la popularité, 24 ans après sa mort, ne se dément pas.

"Tout ce que vous voyez ici était dans le grenier de notre maison en Suisse. Ma mère n'était pas une collectionneuse, mais elle gardait certaines pièces pour des raisons sentimentales car ça lui rappelait des souvenirs", a déclaré à l'AFP Luca Dotti, l'un des deux fils de l'actrice décédée d'un cancer en 1993 à 63 ans.

Ce sont au total 500 lots ayant appartenu à l'actrice britannique née en Belgique d'un père britannique banquier de profession et d'une mère membre de l'aristocratie néerlandaise mises aux enchères le 27 septembre.

Parmi elles, la valise avec laquelle elle aurait débarqué à Londres en 1948 pour tenter sa chance comme comédienne, ainsi que plusieurs scénarios originaux annotés de sa main, dont le mythique "Breakfast at Tiffany's" ("Diamants sur canapé", 1961) ou encore "Charade" (1963). Mais c'est surtout la garde-robe de l'actrice, célébrée pour son élégance, qui est au cœur de la vente: robes noires, ballerines multicolores, foulards et lunettes.