La caravane de sensibilisation sur la loi organique des finances sillonne le Maroc

Une caravane de partage autour de la loi organique n° 130-13 relative à la loi de Finances (LOF) sillonne le Royaume du 12 avril au 1er novembre, avec pour objectif de sensibiliser aux enjeux de sa mise en œuvre, selon le ministère de l'Economie et des Finances.

Lancée mercredi à Rabat sous le thème "Dimension régionale et implication des services déconcentrés: gages de réussite du déploiement de la LOF", cette caravane, qui fera escale au niveau des villes chefs-lieux des douze régions du Royaume, devra profiter à 1.500 responsables et cadres chargés de la gestion des finances publiques relevant des services déconcentrés des départements ministériels, rapporte la MAP.

La caravane sera également un cadre d'échange des expériences et des bonnes pratiques en vue d’une meilleure mise en œuvre des dispositions de ladite loi, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’un plan de communication adopté par le ministère de l’Economie et des Finances pour accompagner le déploiement de la LOF, avec pour principal objectif favoriser l’adhésion de l’ensemble des acteurs du système budgétaire aux niveaux central et régional aux nouvelles méthodes de gestion des finances publiques.

L’adoption de la nouvelle loi organique des finances n° 130-13 en juin 2015 constitue un couronnement au processus des réformes budgétaires menées par le Maroc et se veut une étape importante dans l’amélioration du cadre régissant la gestion budgétaire.

Elle est la résultante des efforts conjoints des deux institutions, législative et exécutive, pour mettre en place un cadre législatif budgétaire à même d’accompagner le processus démocratique et la dynamique du développement que connaît le Maroc.

La LOF œuvre pour un changement qualitatif dans la gestion des finances publiques et constitue un pilier essentiel dans le processus de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution. Elle contribue également à l’ancrage des principes de transparence et de reddition des comptes dans la gestion publique.