La bibliothèque de feu Mohamed Larbi Messari offerte à la Chaire pour l'éthique journalistique de l'ISIC

La bibliothèque personnelle de feu Mohamed Larbi Messari, récemment offerte par la famille du défunt à la Chaire Larbi Messari pour l'éthique journalistique à l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) à Rabat, permettra aux chercheurs, étudiants et professionnels d'avoir accès aux œuvres complètes et diverses d'un éminent écrivain, intellectuel, journaliste, diplomate et homme politique avéré. A travers ce don, la famille de feu Larbi Messari a fait preuve de "fidélité aux principes et aux valeurs chères au regretté," s'est félicité le directeur de la Chaire, Benaïssa Asloun dans une déclaration à la MAP. Cette initiative consacre l'importance de préserver et de valoriser l'héritage du défunt au profit des générations futures, a-t-il ajouté.

La bibliothèque de feu Larbi Messari compte plusieurs ouvrages sur des sujets divers, en particulier les médias et la communication, l'histoire politique, le parcours du Mouvement national, les relations maroco-espagnoles, la question du Sahara, la diversité culturelle et le pluralisme intellectuel. Lancée le 20 octobre 2016, la Chaire Larbi Messari pour l'éthique journalistique s'assigne pour objectif de promouvoir la déontologie des médias, à travers notamment l’organisation de sessions de formation et de sensibilisation aux question y afférentes ainsi que l'encouragement de la recherche scientifique en la matière.