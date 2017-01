La Vanguardia met en exergue la beauté des cités impériales du Maroc

Le journal espagnol La Vanguardia a mis en exergue la beauté et la richesse de la culture et du patrimoine historique des cités impériales du Maroc, notamment Fès et Marrakech. Dans un article publié sur son site électronique, le quotidien espagnol édité à Barcelone relève l'importance de la ville de Fès, centre culturel et spirituel du Maroc comptant une "impressionnante médina". "Cette médina constitue l’une des zones piétonnières et espaces médiévaux les plus grands du monde", souligne le quotidien, recommandant aux visiteurs de se laisser perdre dans ses ruelles, un véritable labyrinthe chargé d’histoire.

Parmi les monuments phares de la médina de Fès, figurent les tanneries médiévales de Derb Chouara, "les plus importantes d’Afrique du Nord", écrit encore La Vanguardia.

Marrakech, "la plus célèbre des cités impériales du Maroc", attire aussi l’attention de la publication, qui met l’accent sur Jamaâ El Fna, "l’une des places les plus visitées du monde". Tout à Marrakech tourne autour de cette place bondée de monde, décrit le journal, évoquant les spectacles et formes d’expressions artistiques qui animent Jamaâ El Fna. Cette place est entourée de bazars qui forment le marché traditionnel le plus grand du Maroc, souligne le journal, ajoutant que les touristes peuvent passer des heures à déambuler d’un souk à l’autre où ils peuvent trouver de tout. Le journal relève, en outre, la beauté des riads, ces "petits palais transformés en maisons d’hôtes et qui paraissent être des décors des Mille et une nuits, avec leurs patios illuminés et leur décoration sophistiquée".

La Vanguardia appelle aussi à visiter Casablanca, capitale économique du Maroc, une métropole qui "occupe une place particulière dans l’imaginaire occidental grâce au film de Humphrey Bogart", tout en mettant en exergue la Mosquée Hassan II et sa beauté architecturale