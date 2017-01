La Tunisie surclassée par le Sénégal

Aliou Cissé

(Sélectionneur du Sénégal)

"On a fait plutôt une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus difficile. La Tunisie, techniquement, on savait que c'était une très belle équipe. Elle l'a été, on l'a vu, mais les garçons ont tenu, on a été costaud. Le résultat est là, on est satisfait, on est content. Parce que le résultat est là. C'est important de gagner le premier match dans une compétition internationale, on l'a fait. La finalité du football, ce n'est pas de dominer, c'est de gagner. La Tunisie nous a dominés par moment. On a eu aussi des moments qui ont été très bien. Et le résultat final, c'est que le Sénégal a gagné 2-0 et c'est ce qui est important dans le football."



Abdoulaye Diallo

(Gardien de but du Sénégal)

"Une équipe doit pouvoir compter sur son gardien autant que sur les autres joueurs. J'ai peut-être eu deux arrêts à faire. Ce n'est pas facile, mais je les ai faits. Le plus important pour nous c'était de gagner. En gagnant, on rentre de la meilleure des façons dans la compétition. Il reste encore deux matches, on sait qu'on n'est pas qualifié. La dernière CAN parle d'elle même. L'homme du match, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était de gagner, et on l'a fait ce soir."



Henry Kasperczak

(Sélectionneur de la Tunisie )

"On regrette beaucoup après ce match, les nombreuses occasions et un bon jeu, en deuxième mi-temps de l'équipe tunisienne. Pour faire un bon résultat, il faut marquer des buts. Les Sénégalais avaient plus de chance pour marquer sur coup de pied arrêté. Mais ça compte énormément, parce qu'après ce match, ils sont satisfaits avec la victoire."



Riyad Mahrez

(Attaquant de l'Algérie)

"La Coupe d'Afrique, c'est jamais facile. On savait que le premier match contre le Zimbabwe allait être compliqué. On est passé à côté de notre première mi-temps. On a fait une très bonne deuxième. On devait marquer à plusieurs reprises. On a raté beaucoup d'occasions. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut continuer à travailler et faire un bon deuxième match contre la Tunisie."



Georges Leekens

(Sélectionneur belge de l'Algérie)

"On savait bien que le Zimbabwe c'était très difficile. Les deux matches suivants seront tout aussi difficiles. On s'est pourtant concentrés sur le premier match. En deuxième mi-temps, on a réagi comme il le faut. Avec une équipe telle que le Zimbabwe, il faut faire attention chaque minute."



Kalisto Pasuwa

(Entraîneur du Zimbabwe):

"Vous m'avez posé la question de savoir qui était le favori et j'ai répondu le Zimbabwe. Vous avez tous rigolé. Mais dans ce groupe, il n'y a aucune petite équipe. J'espère que ce point obtenu contre l'Algérie va motiver mes joueurs à faire mieux au prochain match contre le Sénégal."