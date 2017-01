La Tunisie déroule, l’Algérie s’écroule

Henri Kasperczak

(sélectionneur

franco-polonais

de la Tunisie):

"On a surpris l'équipe adverse par notre comportement en première période durant laquelle on était bien en place dans la récupération du ballon. On a eu la chance de marquer. On aurait pu aggraver le score. C'est une satisfaction et je ne peux que féliciter mes joueurs. Aujourd'hui (lundi, ndlr), on a fait un match plein. On n'a pas calculé en se disant qu'on allait faire match nul. On a joué pour gagner. On a réussi. Il faut rester dans la continuité de ce que l'on a démontré. (Sur le prochain match contre le Burkina). Ce sont deux équipes de qualité qui vont se rencontrer. Elles montrent un football de qualité, avec de la technique et des combinaisons offensives. Ce sera une rencontre comme les autres".



Callisto Pasuwa

(Entraîneur

du Zimbabwe):

"Nous avons perdu ce match à l'entame de la rencontre surtout à cause d'un manque de concentration. Je pense que nous avons du potentiel mais nous devons mieux nous préparer. Nous avons besoin de cohésion. C'est la leçon de ce tournoi: nous devons rester davantage concentré tout au long du match".



Georges Leekens

(Sélectionneur belge de

l'Algérie, éliminée dès

le premier tour de la CAN

lundi) sur BeIN Sports:

"On devait jouer pour être correct, pour notre honneur, on a eu les occasions pour gagner. Je suis fier de notre performance, des initiatives qu'on a prises face à une bonne équipe du Sénégal. C'était difficile de jouer contre des gars qui n'ont pas encore joué, et qui ont envie de se montrer. Sur la manière de jouer, la façon dont les joueurs ont réagi... J'avais prévenu que le Sénégal était un grand favori et on a montré qu'on pouvait répondre dans les moments difficiles, c'est important pour l'avenir. Globalement, c'est une déception, on ne peut pas dire mieux, mais il faut utiliser ça pour l'avenir, pour grandir. Je suis toujours sûr de ce que je dois faire, ce n'était pas un cadeau de venir mais (...) la qualification pour la Russie, on va y arriver je crois que mes joueurs ont montré qu'ils pouvaient réagir.