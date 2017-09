La RSB un club qui veut entrer dans la cour des grands

S'adjuger une place sur le podium en championnat national, disputer la finale de la Coupe du Trône et se qualifier à l'une des compétitions continentales, tels sont les objectifs visés cette saison par la Renaissance sportive de Berkane.

Les poulains de Rachid Taoussi ont réalisé un bon parcours lors de la dernière saison en occupant la quatrième place du classement avec 14 victoires, 9 matchs nuls et 7 défaites.

Pour les responsables du club, la formation de jeunes joueurs demeure une priorité.

La Renaissance sportive de Berkane a renforcé ses rangs cette saison par le recrutement du milieu de terrain Bakr Hilali en provenance de l’Ittihad de Tanger, de l’attaquant Salmane Ould Lhaj (ex-joueur du Moghreb de Tétouan) et Zakaria Fani, en provenance de Chabab Atlas Khénifra, entre autres.

Créée en 1938, la RSB avait enregistré lors de la saison 1982-1983 un bon résultat qui lui a valu la deuxième place au classement (68 points) derrière le Moghreb de Fès (71 points). De même qu’il a disputé deux fois la finale de la Coupe du Trône, respectivement contre le Kawkab de Marrakech en 1986 et le Fath Union Sport de Rabat au titre de la saison 2014-2015.