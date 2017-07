La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) en coordination avec la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) ont organisé, lundi à Skhirat, la « Nuit des stars », une cérémonie pour récompenser les joueurs, entraîneurs, arbitres et clubs qui s’étaient illustrés lors de la saison sportive 2016-2017.



Les clubs lauréats

Coupe du Trône : MAS

Championnat amateur-Division Nord : USMO

Championnat amateur-Division Sud : Chabab Benguerir

Championnat de football féminin : l’ASFAR

Championnat de Futsal : Fath Settat

Championnat D2 : RCOZ et RAC

Championnat D1 : WAC

Les buteurs du championnat

Championnat de football féminin : Ghizlane Chebbak et Ibtissam Jraïdi

Championnat de Futsal : Soufiane Mesrar

Championnat D2 : Ayoub El Kaabi

Championnat D1 : William Jebbor



Les distingués

Arbitre Homme : Redouane Jiyed

Arbitre Dame : Souad Oulhaj

Entraîneur (D1) : El Houcine Ammouta

Entraîneur (D2) : Mohamed Bekkari et Abdelhak Rizkallah

Meilleure footballeuse : Hayat Khiro

Meilleur joueur de beach soccer : Nacim El Haddaoui

Meilleur espoir (D1) : Ahmed Hamoudan

Meilleur gardien de but (D1) : Anas Zniti

Meilleur joueur (D1) : Mohamed Ounajem

Meilleur joueur étranger (D1) : Mohamed Konaté

Prix de la reconnaissance : Rachid Bourouas



Hommage

Boujemaa Benkhrif et Mohamed El Maaroufi (EN 1970)

Ahmed Faras et Abdellah Smat (EN 1976)

Mohamed Timoumi et Noureddine Bouyahyaoui (EN 1986)

El Arabi Hababi et Abdelkrim El Hadrioui (EN 1994)

Lahcen Abrami et Abdeljali Hadda (Camatcho) (EN 1998)

Waild Regragui et Abdelkrim Kaissi (EN 2004)