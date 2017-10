La Maison de la poésie au Maroc organise une rencontre autour de “L'histoire du poème”

La Maison de la Poésie au Maroc organise, les 21 et 22 octobre à Meknès, une rencontre autour du thème "L'histoire du poème: des poètes marocains partagent leur expérience poétique". Tenue en marge des activités du Festival de Meknès, organisé par la commune urbaine de la capitale ismaélienne du 20 au 27 octobre, cette rencontre comprendra deux sessions lors desquelles dix poètes vont partager leur expérience poétique alors que dix autres animeront des soirées poétiques, indique un communiqué de la Maison de la poésie.

Au programme du samedi 21 octobre, la première session sera consacrée aux exposés des poètes Touria Majdouline, Abdel Rahim Khassar, Hachim Raissouni, Jamal Moussaoui et Rachid Khalis. Une soirée poétique suivra cette session avec la participation de Driss Meliani, Moubarak Ouassat, Mohamed Boutouil, Bouazza Sanaoui et Rachid Hadjira. Dimanche, la deuxième session sera animée par Abdelmajid Benjelloun, Driss Meliani, Noureddine Zouitni, Mohamed Boudouik et Adil Lotfi, alors que la deuxième soirée poétique sera animée par Mohamed Ali Rbaoui, Mohamed Chikhi, Touria Majdouline, Younes Tahouch et Abdel Nasser Lakkah. Ces sessions et soirées seront dirigées par les critiques et poètes Hassan Makhfi, Nabil Mansar, Benaissa Bouhmala et Abdessalam Moussaoui.