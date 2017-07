La MGPAP élargit son réseau

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) veille à élargir son réseau et améliorer la qualité des services sociaux des mutuelles au niveau local, a affirmé, mercredi à Béni Mellal, son président, Abdelmoula Abdelmoumni.

"La MGPAP veille à diversifier et rapprocher les services administratifs, sanitaires et sociaux des adhérents à travers des partenariats avec les autorités locales ou des cabinets médicaux ambulants", a indiqué M. Abdelmoumni qui intervenait à l’occasion du lancement des journées de communication et de sensibilisation, organisées par la MGPAP au profit de ses adhérents à la région Béni Mellal-Khénifra, sous le thème "Droits et obligations des adhérents de la MGPAP".

Le responsable a noté que la région Béni Mellal-Khénifra illustre l’importance de ce genre de partenariats dans le rapprochement des services des adhérents.

"Grâce aux programmes sanitaires de proximité, organisés depuis le 1er janvier 2017, la MGPAP a pu faire bénéficier plus de 9.000 personnes des services sanitaires de base pour atteindre 37.000 personnes depuis son lancement en 2012", a-t-il fait savoir, appelant toutes les parties prenantes à préserver ces acquis et à continuer sur la même voie. Par ailleurs, il a noté que le Maroc a entrepris des mesures "historiques" en matière de protection sociale au profit des citoyens, depuis l’année 2005 marquée par le lancement, par SM le Roi Mohammed VI, du système d'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Et d’ajouter que l’AMO bénéficiera à 34% de la population, alors que le Régime d'assistance médicale aux économiquement démunis (Ramed) va profiter à 28% pour atteindre au total 62% de la population couverte.

Il a également relevé que pas moins de 10 millions de professionnels marocains vont bénéficier de la protection sociale, dans la perspective de la généralisation de cette protection.

Selon les organisateurs, ces journées de communication interviennent dans le cadre de la stratégie de la MGPAP visant à communiquer avec les adhérents, afin de les sensibiliser et de les rapprocher des services administratifs, sociaux et sanitaires.