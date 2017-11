La Lune de Jupiter : Un thriller fantastique sur les migrants

Donner le pouvoir de léviter à un jeune pour traverser illégalement la frontière, c'est ainsi que Kornél Mundruczó traite la crise des migrants dans "La Lune de Jupiter". Une vision fantastique, allégorique d'un sujet phare du dernier Festival de Cannes. Le réalisateur hongrois avait déjà remporté deux fois le prix « Un certain regard », pour "Johanna" en 2005 et pour "White God" en 2014.

Le sujet des flux migratoires dans le monde était une thématique transversale de toutes les sélections cannoises cette année. Kornél Mundruczó met en scène l’arrivée clandestine en Europe d’un jeune syrien et de son père. Ils veulent franchir la frontière de la Serbie en Hongrie. Ils ne vont pas être les bienvenus. Mortellement blessé par la sécurité hongroise, Aryan découvre qu’il a le pouvoir de léviter, à la surprise du médecin qui l’a pris en charge, lui-même impliqué dans le trafic de migrants. Il va tout faire pour le garder sous sa coupe, en tirer profit, alors que les forces de l’ordre les prennent en chasse.

Il était question déjà de miracle dans "Johanna", et du discours nationaliste hongrois dans "White God", tous deux récompensés à la compétition «Un certain regard» de Cannes. Il était logique que Kornél Mundruczó se retrouve en compétition quand il relie les deux thèmes dans "La Lune de Jupiter". Le cinéaste a cette constance de délivrer un discours sur son pays par le biais de métaphores fortes. Dans "La Lune de Jupiter", elles sont de référence biblique. Par son pouvoir de lévitation, Aryan est identifié à un ange. "Johanna" renvoyait à Jeanne d’Arc, et il y avait une thématique christique dans la révolte des chiens de "White God".

C’est peut-être par-là que Kornél Mundruczó commence à pécher. Ce mysticisme sous-jacent devient encombrant par répétition, alors que suggéré il serait plus efficace. Dans "La Lune de Jupiter", le migrant lévitant devient ange, comme un envoyé venu d’ailleurs pour sauver l’Europe. Il est rejeté des autorités, sacrifié : tué à son passage de la frontière, il ressuscite doué d’un pouvoir ascensionnel, référence à l’Ascension de Jésus au ciel après sa résurrection… Tout cela est un peu lourd.

La mise en scène de Kornél Mundruczó confirme par contre son talent déjà reconnu. Les scènes de lévitation sont d’une beauté époustouflante, dont l’une provoquant un changement de gravité dans un appartement, très spectaculaire, sinon ahurissante dans sa durée. Mais il s’enfonce dès qu’il fait basculer son propos dans ce qui s’identifierait à un thriller. En plaquant cette forme à son film, Mundruczó s’avère moins efficace. Ajouté à la répétition des scènes d’envol, le film se prend les pieds dans le tapis, malgré de beaux moments et de bonnes intentions.