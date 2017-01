La Ligue du Sud du cyclisme tient à Safi son assemblée générale

La Ligue du Sud du cyclisme a tenu dimanche à Safi, son assemblée générale (AG) au titre de l’année 2016 dans un climat empreint de responsabilité et de fair-play.

Les travaux de cette AG ont été marqués par l'examen et l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier de la Ligue ainsi que par l'adaptation du statut type des ligues à son statut qui a été adopté.

Il a été également procédé à l’élection d’un bureau dirigeant pour un mandat de 4 ans, alors que M. Layachi Bahchach a été reconduit à la tête de la Ligue du Sud.

L’AG a connu la présence des représentants des clubs et des associations affiliés à la Ligue du Sud ainsi que la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) en la personne de son président Mohamed Belmahi, des membres de la Fédération et un ancien cadre international du cyclisme et conseiller technique de la FRMC, Sandro Guerini.

Dans une allocution de circonstance, M. Belmahi a félicité tous les clubs de la Ligue du Sud du cyclisme pour l’énorme travail entrepris, sachant que plusieurs cyclistes issus de cette ligue ont représenté le Maroc dans plusieurs tours à l’étranger et ont remporté avec l’équipe nationale juniors, le Championnat d’Afrique du contre-la-montre en 2016 à Casablanca.

M. Guerini a, pour sa part, mis en relief les grands efforts et le travail accomplis par la FRMC, tout en lui souhaitant de réussir dans sa mission.