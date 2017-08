La Libye, ultime test pour l’EN des locaux avant le choc d’Alexandrie

Le Onze national des locaux, arrivé samedi à Tunis, continue de peaufiner son programme de préparation en perspective du match aller, du 13 août à Alexandrie contre l’Egypte, des éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya.

Une fois sur place, les protégés de Jamal Sellami ont effectué, samedi au stade annexe d’El Menzeh à Tunis, une première séance d’entraînement qui a duré une heure, en présence de l’ensemble des joueurs. Cette séance a été consacrée à la récupération, alors qu’une deuxième devait avoir lieu hier dimanche, un jour avant le dernier match test de l’EN face à son homologue libyenne, programmé ce soir à partir de 18 heures au stade El Menzeh.

Ça sera la rencontre des ultimes réglages avant de regagner Alexandrie pour jouer la sélection égyptienne dimanche prochain, sachant que la seconde partie entre les deux teams est programmée au Maroc le 18 dudit mois. Le vainqueur des cette double confrontation en plus de celui du match entre l’Algérie et la Libye représenteront la zone Nord du continent au prochain Championnat d’Afrique des nations prévue début 2018. Si l’équipe nationale parvient à baliser son chemin pour l’édition kényane, ce sera sa troisième participation aux phases finales du CHAN après l’Afrique du Sud en 2014 et le Rwanda en 2016.

Avant d’affronter la Libye, la sélection marocaine avait effectué un stage de concentration à Rabat, ponctué de deux matches test. Le premier s’est soldé sur une issue de parité, un partout, devant le Burkina Faso et le deuxième s’est achevé sur une victoire par 3 à 1 aux dépens de la formation de la République démocratique du Congo.

Lors de ces éliminatoires, le sélectionneur national Jamal Sellami sera accompagné par son confrère de l’équipe A, Hervé Renard. Les responsables fédéraux veulent mettre tous les atouts du côté de cette sélection des joueurs locaux afin qu’elle puisse atteindre son objectif, à savoir la qualification.

Pour ce faire, Jamal Sellami avait retenu une liste de 27 joueurs et c’est le FUS de Rabat, demi-finaliste récemment au Championnat arabe des clubs, qui se trouve fortement représenté avec huit joueurs dans un premier temps avant que ce nombre ne passe à sept après l’écartement du gardien de but Aymane Majid. D’après le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, Sellami n’a pas été convaincu par les dernières prestations du keeper cité et il a été suppléé par le sociétaire du Difaa Hassani d’El Jadida, Yahya El Filali.

Il y a lieu de rappeler qu’avant le voyage pour Tunis, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, avait rendu une visite à la résidence de l’EN des locaux à Rabat. Cette rencontre a été l’occasion pour le patron de la Fédération de «demander aux joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de représenter dignement le football marocain. Tout en les appelant à défendre fermement le maillot de l'équipe nationale et se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux», rapporte le site fédéral.