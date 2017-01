“La La Land” grand vainqueur des Golden Globes

Le Golden Globe du meilleur film dramatique a été attribué à "Moonlight" lors de la 74ème cérémonie de remise des prix à Los Angeles, dimanche. C'est toutefois le film "La La Land" qui a brillé au cours du gala, en raflant les sept récompenses pour lequel il était nominé. Le jury a aussi été séduit par le film français "Elle", Golden Globe du meilleur film étranger, et son actrice principale, Isabelle Hupert, sacrée meilleure actrice dramatique.

Romance entre une aspirante actrice et un musicien, la comédie musicale "La La Land" partait favorite de la soirée avec sept nominations. Elle les a toutes gagnées, établissant un record de prix pour un film: meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur metteur en scène pour son auteur-réalisateur Damien Chazelle, meilleure musique et chanson originales. Ses deux interprètes Emma Stone et Ryan Gosling, qui chantent, dansent et font des claquettes dans les plus beaux lieux de Los Angeles, ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans la catégorie comédie ou comédie musicale. "J'ai déménagé à Los Angeles il y a treize ans cette semaine", s'est souvenue Emma Stone en robe brodée d'étoiles argentées. "C'est un film pour ceux qui rêvent", a-t-elle ajouté en recevant sa statuette. Le réalisateur Damien Chazelle a, pour sa part, tenu à remercier ses producteurs pour "avoir parié sur ce film" et "cru qu'il existe un public pour un film comme ça", avant de rappeler les efforts déployés par toutes l’équipe en citant l’exemple de Ryan Gosling qui a dû travailler des mois durant pour jouer lui-même les scènes au piano du film dans lequel il incarne un musicien de jazz.

"Moonlight", film de formation qui voit un jeune garçon noir, Chiron (Alex Hibbert) grandir en Floride au côté d'une mère toxicomane, a été sacré meilleur film dans la catégorie dramatique. Ecrit et réalisé par Barry Jenkins, il s'inspire de la pièce de théâtre "In Moonlight Black Boys Look Blue" (Au clair de lune, les enfants noirs semblent être bleus).

Le Golden Globe du meilleur acteur dramatique a été décerné à Casey Affleck, personnage principal de "Manchester by the sea". L'acteur de 41 ans, frère de Ben Affleck, est récompensé pour son interprétation d'un homme torturé qui hérite de la garde de son neveu après la mort de son frère. Ce film sombre et poignant, réalisé par Kenneth Lonergan, a été unanimement salué et offre à Casey Affleck le rôle qu'il attendait pour être reconnu comme l'un des grands acteurs de sa génération, après avoir longtemps stagné en bas de l'échelle de la notoriété.

Le long métrage "Zootopie" a, pour sa part, remporté le Golden Globe du meilleur film animé, couronnant une année record pour le groupe Disney. Le film a coiffé, au passage, la production française "Ma vie de courgette", immense succès critique qui était le seul long-métrage animé non américain en compétition. "Zootopie" raconte les aventures de la charmante lapine Judy Hopps, qui travaille dans la police d'une ville exclusivement peuplée d'animaux. Porté par de bonnes critiques et une campagne de promotion massive, le film s'est inscrit parmi les meilleures recettes de l'année, raflant plus d'un milliard de dollars au box-office dans le monde. Au total, Disney est devenu le premier studio à franchir le seuil des 7 milliards de dollars aux guichets sur une année civile.

Aaron Taylor-Johnson pour "Nocturnal Animals" et Viola Davis pour "Fences", adaptation d'une pièce de théâtre, ont été sacrés meilleurs seconds rôles de cinéma.