La Juventus a rendez-vous à Rome

La Juventus a fait un pas vers le titre mais le championnat d'Italie n'a pas rendu tous ses verdicts ce week-end lors de la 35e journée, loin de là. Et dimanche prochain, tout ou presque pourrait se dénouer lors d'un superbe AS Rome-Juventus.

Corrigée le week-end dernier dans le derby face à la Lazio (3-1), mise sous pression par la victoire de Naples samedi face à Cagliari (3-1), l'AS Rome a réagi avec beaucoup de personnalité dimanche en allant battre très nettement l'AC Milan à San Siro (4-1).

Dzeko a d'abord inscrit un doublé qui lui permet de prendre seul la tête du classement des buteurs avec 27 buts.

Milan est très brièvement revenu à un but grâce à Pasalic (2-1, 76e), mais El Shaarawy (78e) puis De Rossi sur penalty (87e) ont concrétisé au score la très solide performance des Romains.

Celle-ci leur permet de repasser devant Naples à la deuxième place, avec un petit point d'avance, et de rester les mieux placés derrière la Juventus pour une place directe en Ligue des champions.

Mais la suite ne sera pas simple avec dès dimanche prochain la réception de la Juventus, leader accroché samedi par le Torino (1-1).

Un point suffira aux Turinois à l'Olimpico pour décrocher un 6e titre consécutif. Le résultat du match pourrait aussi être décisif dans l'optique de la deuxième place, Naples jouant pour sa part sur la pelouse du Torino.

La Lazio Rome de son côté finit la saison en boulet de canon et est assurée de sa qualification pour l'Europa League après avoir écrasé la Sampdoria Gênes 7-3.

La Lazio avait besoin d'une victoire pour valider son billet pour l'Europa League et elle y a mis les formes: sept buts, dont un doublé d'Immobile, face à la Sampdoria, une semaine après avoir battu la Roma dans le derby.

Cette victoire, couplée à la défaite du Milan, garantit aux Romains de finir au moins 5e et donc d'être directement qualifiés pour la phase de poules.

L'Atalanta Bergame (5e) n'a pour sa part pu prendre qu'un seul point sur le terrain de l'Udinese (1-1) mais elle est elle aussi très bien placée pour voir la C3 sans passer par les tours préliminaires.

Pour le dernier ticket, tout va se jouer entre le Milan (6e), l'Inter (7e) et la Fiorentina (8e), qui a été prendre un point sur le terrain de Sassuolo (2-2).

Mais on voit mal comment l'Inter pourrait redresser la barre et sortir victorieuse de ce match à trois alors qu'elle accumule les performances navrantes.

Dimanche, les Nerazzurri ont trouvé le moyen de perdre 1-0 sur le terrain du Genoa (16e), qui n'avait gagné qu'un seul de ses 20 derniers matches et qui commençait à craindre pour sa survie en Serie A.

Ils l'ont fait en ratant un penalty au passage, mal tiré par Candreva, et en perdant Kondogbia, expulsé pour protestations. L'Inter reste sur cinq défaites et un match nul.

La journée de dimanche a aussi été marquée par la relégation de Palerme (19e), deuxième club contraint à la descente après Pescara.

Avec 20 points en 35 matches, Palerme ne pourra pas obtenir plus de 29 points. Et Empoli, 17e et premier non-relégable, en compte déjà 32.

Le club sicilien a changé 12 fois d'entraîneur en deux saisons, dont quatre cette année. Un processus de vente est en cours, qui doit voir le club passer des mains du fantasque Maurizio Zamparini à celles de Paul Baccaglini, un jeune homme d'affaires italo-américain.

La lutte pour la survie en Serie A concerne désormais le Genoa (16e), Empoli (17e) et Crotone (18e), tous vainqueurs dimanche.