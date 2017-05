La JSKT en D2

La Jeunesse Kasbat Tadla (JSKT) a officiellement rétrogradé en deuxième division, après sa lourde défaite (1-6) face au Difaa El Jadida (DHJ), dans un match comptant pour la 29è et avant-dernière journée, disputé dimanche au Stade El Abdi.

Ayoub Nanah (11è et 82è), Lamine Diakite (20è et 46è) et Walid Azarou (72è, pen et 87è) ont inscrit les buts doukkalis. Entre-temps, Ahmed Ajedou (13è) avait réduit le score pour la JSKT.

Après cette victoire, les hommes de Abderrahim Taleb atteignent la barre des 59 points, s'assurant ainsi de finir la saison en position de dauphin, quatre unités derrière le champion, le WAC et cinq devant le RCA qui a fait match nul (1-1) face à l'AS FAR.

La JSKT (27), elle, accompagne en D2 le KAC de Kénitra (22 points), condamné dès la journée précédente.

En revanche, les équipes du Kawkab Marrakech, Moghreb Tétouan et Chabab Al-Hoceima, qui se sont imposées, respectivement, face à Olympique Khouribga (0-4), Olympic safi (1-0) et Ittihad Tanger (1-0), joueront officiellement en D1 la saison prochaine.

Voici, par ailleurs, les résultats de la 29è et avant-dernière journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football:



Dimanche 21 mai:

Chabab Al-Hoceima - Ittihad Tanger 1 - 0.

Difaa El Jadida - Jeunesse Kasbat Tadla 6 - 1.

AS FAR - Raja de Casablanca 1 - 1.

KAC Kénitra - Chabab Khénifra 1 - 1.

Moghreb Tétouan - Olympic Safi 1 - 0.

Olympique Khouribga - Kawkab Marrakech 0 - 4.

Renaissance Berkane - Hassania Agadir 1 - 0.



Classement

1. WAC : 63 pts (1 match en moins).

2. DHJ : 59 pts.

3. RCA : 54 pts.

4. RSB: 48 pts

5. AS FAR: 44 pts

6. IRT: 42 pts

7. OCS: 36 pts

. FUS: 36 pts (1 match en moins)

9 . HUSA: 35 pts

10. OCK: 34 pts

11. MAT: 33 pts

KACM: 33 pts

13 .CAK: 31 pts

.CRA: 31 pts

15. JSKT : 27 pts .

16. KAC : 22 pts.