“La Isla de Perijil” d’Ahmed Boulane au Festival du cinéma afro-asiatique de Charm El-Cheikh

Le long métrage "La Isla de Perijil" du réalisateur marocain Ahmed Boulane participera à la première édition du Festival du cinéma afro-asiatique, des arts et du tourisme prévue à Charm El-Cheikh en Egypte du 14 au 20 septembre courant. Ce film de 85 minutes raconte comment un élément des Forces auxiliaires marocaines, Ibrahim (un rôle interprété par le comédien Abdellah Ferkous) a été envoyé dans un îlot en Méditerranée pour surveiller le passage des contrebandiers et des immigrés clandestins mais l’îlot non loin des côtes marocaines sera le cible d’une incursion militaire espagnole pour forcer le milliaire marocain à quitter l'endroit.

Outre le film de Boulane, l’évènement connaîtra la projection de 15 longs-métrages et 32 courts métrages de cinéastes arabes, africains et asiatiques, ont indiqué lors d’une conférence de presse samedi au Caire, les responsables de l'Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques, initiatrice de ce festival. Cette manifestation cinématographique est une occasion pour l’échange des cultures, du dialogue et de l'expertise artistique et cinématographique, ont-ils ajouté. Elle constitue également un évènement consacré au renforcement de la solidarité culturelle entre les peuples des continents africain et asiatique, à l'échange artistique pour la production de films afro-asiatiques et à la promotion touristique, culturelle et patrimoniale en Egypte et dans les pays participants, selon les organisateurs.

Au programme de cette manifestation, dont le coup d’envoi sera marqué par la projection du film "A United Kingdom"de la réalisatrice britannique d’origine africaine, Amma Asante, figurent des spectacles culturels et patrimoniaux représentant les pays participants.