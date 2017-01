La FRMA approuve les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016

La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) a approuvé à l'unanimité les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016, lundi à Rabat au cours d'une assemblée générale ordinaire.

S'exprimant à l'ouverture de l'assemblée, le président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, a souligné que la date de la tenue de cette AG coïncide avec le 10e anniversaire du lancement du programme national de mise à niveau de l'athlétisme et de la mise en œuvre du contrat programme entre la FRMA et le ministère de la Jeunesse et des Sports. L'ensemble des clubs ont adhéré à ce programme national réalisé en totalité, notamment en ce qui concerne les volets relatifs aux infrastructures et à l'autonomie financière des clubs, a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif du comité directeur est d'octroyer des subventions aux clubs. (NDRL: actuellement seuls les 90 premiers reçoivent les subventions).

D'autre part, M. Ahizoune a rappelé les efforts consentis par la FRMA, le Comité national olympique marocain et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour lutter contre le dopage chez les athlètes. Lors de cette assemblée tenue en présence des ligues régionales et des 50 premières associations et sociétés sportives selon le classement fédéral 2015-2016, le secrétaire général de la FRMA, Mohamed Ghozlane, a présenté le rapport moral de la saison écoulée composé de six axes, à savoir: l'action sportive, les compétitions, la formation, la lutte antidopage, l'intégration du Meeting international Mohammed VI dans la Ligue de diamant et la participation aux compétitions internationales. Pour ce qui est du premier axe consacré à l'action sportive, M. Ghozlane a souligné que la saison écoulée a été marquée par l'élargissement de la base des pratiquants dans les différentes catégories d'âges, ce qui s'est traduit par l'augmentation du nombre des adhérents minimes, cadets et juniors qui est désormais de 52.597 contre 49.839 la saison 2014-2015.

A propos des compétitions inscrites au programme de la FRMA, le rapport moral indique que leur nombre a été de 159 marquées par la participation de 45.366 athlètes et la classification de 170 clubs sur 216 adhérents.

La lutte anti-dopage, priorité de la FRMA, a été également abordée lors de la lecture du rapport moral. La saison écoulée a été marquée par la réalisation de 308 contrôles anti-dopage dont 128 hors compétitions et 31 prélèvements dans le cadre du passeport biologique qui a concerné 238 athlètes seniors, 68 juniors et 5 chez les cadets.

Les deux derniers axes évoqués ont été l'intégration, depuis le 2 mars 2016, du Meeting international Mohammed VI dans le prestigieux circuit de la Ligue de diamant et la participation des athlètes aux compétitions internationales.

Lors de la saison 2015-2016, plusieurs compétitions régionales, continentales et internationales ont connu la participation des athlètes marocains.

Ainsi, le Maroc a notamment remporté deux médailles de bronze au championnat d'Afrique de cross-country à Yaoundé (Cameroun), une médaille d'or, deux d'argent et deux de bronze au championnat d'Afrique seniors, une médaille de bronze aux championnats du monde juniors, et deux médailles d'argent au championnat méditerranéen (Tunisie).