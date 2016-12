La DTN dévoile la liste des nouveaux entraîneurs nationaux d’athlétisme

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme a chargé six entraîneurs marocains de l'encadrement des athlètes dans les disciplines du sprint, du fond, du demi-fond, des courses de haies et des sauts, a-t-on appris mardi auprès de la DTN. Abdellah Boucraa a ainsi été désigné entraîneur des athlètes du sprint et haies, Karim Ait El Haj et Anas El Mouden des athlètes du demi-fond, tandis que Hassan Oujou est nommé nouveau entraîneur pour les sauts tout comme Youssef Alaoui Sossy qui aura également la charge de préparer les athlètes du sprint. Quant à l'ancien champion olympique Khalid Skah, il aura pour mission d'entraîner les athlètes du cross-country et du fond, a déclaré à la MAP le directeur technique national, Ayoub El Mendili.

La mission des nouveaux entraîneurs, explique El Mendili, est d'assurer aux athlètes nationaux une bonne préparation en prévision des prochaines échéances dont le 42e Championnat du monde de cross-country, prévu le 26 mars 2017 à Kampala (Ouganda), le Championnat du monde des cadets (-18 ans), en juillet 2017 à Nairobi, et les 16es Championnats du monde seniors en août prochain à Londres.

La DTN s’attellera également au développement du niveau des formations dispensées dans les six centres régionaux de formation que compte le Royaume à travers la désignation de onze entraîneurs nationaux dans chacun de ces centres, a confié El Mendili, par ailleurs entraîneur de Abdelaati Iguider.