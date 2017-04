La Corée du Nord menace de couler un porte-avions américain

La Corée du Nord a menacé dimanche de couler le porte-avions à propulsion nucléaire américain Carl Vinson alors que deux contre-torpilleurs japonais ont entamé un exercice militaire avec le groupe aéronaval dans le Pacifique.

Le président Donald Trump a ordonné il y a deux semaines au Carl Vinson de faire route vers la Corée en pleine escalade des tensions avec Pyongyang. Washington n'a pas précisé depuis cette date où se trouvait l'escadre américaine, le vice-président Mike Pence se contentant de dire samedi qu'il serait sur zone "d'ici quelques jours".

L'arrivée du Carl Vinson pourrait coïncider avec le 85e anniversaire de la création de l'Armée populaire de Corée (du Nord), mardi, célébration qui pourrait être l'occasion d'une nouvelle démonstration de force de la part de Pyongyang et peut-être d'un sixième essai nucléaire.

"Nos forces révolutionnaires sont en ordre de combat pour couler le porte-avions américain à propulsion nucléaire d'une seule frappe", a assuré dimanche le journal du parti unique au pouvoir en Corée du Nord, Rodong Sinmun.

Comparant le navire de guerre à un "gros animal", le journal ajoute que sa destruction servirait "d'exemple pour montrer notre force militaire". La menace est publiée en page 3, les deux premières étant consacrées à une visite du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, dans un élevage de porcs.

La montée des tensions entre Pyongyang et Washington inquiète les pays de la région.

Après la Corée du Sud, qui a annoncé le déploiement prochain du système antimissile américain THAAD, des députés du parti au pouvoir au Japon ont appelé le Premier ministre, Shinzo Abe, à équiper le pays d'armes capables de détruire les capacités de lancement de missiles nord-coréens.

En attendant, deux bâtiments de la marine nippone, le Samidare et l'Ashigara, ont quitté la côte Ouest du Japon vendredi pour aller à la rencontre du groupe aéronaval américain pour mener des exercices conjoints, a annoncé l'armée japonaise dans un communiqué.

La marine japonaise n'a pas précisé combien de temps les deux navires allaient passer avec le groupe Carl Vinson, ni où allaient se dérouler ces exercices.

Depuis leur départ vendredi, les deux contre-torpilleurs peuvent avoir parcouru jusqu'à 2.500 km, ce qui pourrait par exemple les mener au large des Philippines. De là, il faudrait environ trois jours à l'escadre pour atteindre les eaux de la péninsule coréenne.

De source au fait des manoeuvres, on indique que les bâtiments japonais devraient escorter le groupe naval américain au moins jusqu'en mer de Chine orientale, ce qui constituerait aussi un moyen d'accroître la pression sur Pékin, dont Donald Trump a salué jeudi les efforts accrus pour contrôler "la menace nord-coréenne".