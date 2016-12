La Chine invitée d’honneur du Festival international du théâtre de Tanger

La 5ème édition du Festival international du théâtre de Tanger se tiendra du 17 au 21 mars prochain, sous le thème "Théâtre et culture de la paix", à l'initiative de l'Association Al Kantara.

La Chine sera l'invitée d'honneur de cette édition en vue de mettre en valeur le théâtre, la culture et les arts chinois, à travers la présentation de pièces théâtrales et l'organisation d'ateliers artistiques et des conférences sur la culture et la civilisation ancestrales de ce partenaire économique stratégique du Royaume, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette manifestation culturelle sera également marquée par la présentation de pièces théâtrales de troupes issues de plusieurs pays et l’organisation d’expositions artistiques et d’ateliers sur les techniques théâtrales et les différentes spécialités liées au théâtre.

Elle sera ponctuée aussi de conférences sur des questions en rapport avec la création et la critique théâtrales, qui seront encadrées par des chercheurs et des critiques marocains et étrangers.

Selon les organisateurs, la célébration du théâtre en tant que pilier fondamental du développement économique, touristique, culturel et social du Royaume, vient consacrer la position du Maroc comme terre d'accueil, de tolérance et de coexistence entre les civilisations et les religions, et vise à offrir une plateforme de dialogue intellectuel et culturel à même de promouvoir le "père des arts".

La précédente édition du festival avait rendu hommage à l'homme du théâtre et l'un des fondateurs du groupe Nass Al Ghiwane, Omar Sayed, au metteur en scène Jamal Al Abraq, et au comédien espagnol Salvador Tavora.