La Chambre des représentants approuve le programme gouvernemental

La Chambre des représentants a approuvé, à la majorité, le programme gouvernemental, lors d'une séance plénière tenue mercredi.

Ce programme, présenté par le gouvernement de Saad Eddine El Othmani devant les deux Chambres, conformément à l’article 88 de la Constitution, a été approuvé par 208 voix, alors que 91 députés ont voté contre et 40 autres se sont abstenus.

Le même jour, lors de deux séances plénières aux questions des différents groupes et groupements parlementaires des deux Chambres, Saad Eddine El Othmani a déclaré que le programme gouvernemental propose un renouvellement du modèle de développement du Maroc pour les prochaines années en capitalisant sur le cumul des réformes économiques, sociales et institutionnelles du Royaume. Il a aussi décliné plusieurs axes liés notamment au développement du modèle économique, à la promotion de l’emploi, au développement durable, au renforcement du développement humain, à la cohésion sociale et spatiale et à la consécration de la bonne gouvernance à travers plus de 300 mesures pratiques et efficaces.

En ce qui concerne le taux de croissance proposé, il a expliqué que le gouvernement a adopté une approche réaliste, sincère et pratique pour explorer l’évolution du cadre macro-économique, tenant en compte plusieurs défis, précisant que le taux de croissance économique connaîtra une amélioration pour se situer entre 4,5 et 5,5%, au lieu de 3,2% lors de la précédente législature.

Cette amélioration serait due particulièrement au développement des activités non agricoles en raison de l’évolution que connaît le secteur industriel, et l'amélioration de la performance économique des partenaires, notamment en Europe, ce qui donnera un nouvel élan aux exportations, aux investissements et aux transferts des Marocains résidant à l’étranger, a-t-il estimé.

Le gouvernement fera de la réforme fiscale l’une de ses priorités, a-t-il dit, précisant que le gouvernement achèvera la mise en place des recommandations issues des assises nationales de 2013 et ce à travers une batterie de mesures parmi lesquelles la poursuite de la réforme fiscale, l’amélioration des revenus, la simplification des procédures et la lutte contre l’évasion fiscale.

En ce qui concerne le renforcement du secteur industriel, le chef du gouvernement a signalé que le programme gouvernemental propose une série de mesures volontaristes et fortes relatives notamment au soutien du secteur industriel et des autres secteurs émergents par le biais de l’accélération du rythme de la mise en œuvre du nouveau plan de la réforme de l’investissement et l’activation du régime fiscal incitatif relatif aux nouvelles entreprises industrielles et aux grandes industries exportatrices en vue de soutenir leurs capacités compétitives et productives.

Le programme vise à faire bénéficier les entreprises marocaines des accords de libre- échange et des conventions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à inclure le secteur privé dans l’évaluation et les négociations de nouveaux accords et à mettre en place des études pour évaluer leurs retombées et préserver les intérêts des exportations marocaines, a ajouté le chef du gouvernement.

Evoquant le volet de l’emploi, il a souligné que le gouvernement est déterminé à adopter une approche consultative et participative et à garantir un équilibre entre les droits et les devoirs, entre les droits des employés et les dispositions régissant les entreprises, outre la défense des droits des employés à travers tous les mécanismes constitutionnels et légaux, y compris le droit de grève garanti par la Constitution.

Un autre volet évoqué par le chef du gouvernement est celui de la réforme des retraites. Dans ce sens, il a réitéré l’engagement du gouvernement en faveur de tous les accords conclus en la matière avec ses partenaires sociaux et économiques, et à leur tête les principes de base de la réforme adoptés par la Commission nationale pour la réforme du régime de retraites lors de sa réunion du 30 janvier 2013.

Pour une réduction progressive du taux de l'endettement, Saad Eddine El Othmani a indiqué que le gouvernement a procédé à l’introduction de nouvelles dispositions dans la nouvelle loi organique des finances à l’occasion de l’élaboration des projets de loi de Finances de 2015, 2016 et 2017, notant, à cet égard, que le gouvernement oeuvrera également à améliorer le financement des établissements et des entreprises publics.

S’attardant sur le volet de la gouvernance et la consolidation des valeurs de transparence, il a relevé que le gouvernement procédera au parachèvement de l’arsenal juridique en la matière, notamment la loi relative à l’accès à l’information, au soutien et à l’accompagnement de l’Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption (INPPLC) et à l’adoption d’une planification stratégique globale et intégrée dans la gestion de l’action gouvernementale.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le gouvernement adoptera une réforme profonde et globale de l’administration, oeuvrera au rapprochement des services publics des citoyens à travers l’administration numérique, à la révision du régime de la fonction publique et sa politique dans la gestion des ressources humaines, à l’instauration d’un système pour une interaction rapide avec les plaintes des usagers et à l’amélioration de la gouvernance et du financement des établissements et des entreprises publics.

Selon le chef du gouvernement, le programme gouvernemental prévoit également la réforme du système éducatif, de la formation et de la recherche scientifique sur la base de la Vision stratégique 2015/2030 élaborée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique à travers l’adoption d’une loi garantissant la mise en œuvre effective de cette vision.

S’agissant du secteur de la santé, il a indiqué que les contributions de l’Etat depuis la généralisation du régime de l’assistance médicale ont atteint 3 milliards et 657 millions de dirhams, dont un milliard et 675 millions de dirhams destinés au compte réservé aux médicaments.

En ce qui concerne la réforme de la Caisse de compensation, le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement poursuivra cette réforme de manière graduelle et ce à travers une approche structurée visant à soutenir les catégories les plus nécessiteuses et vulnérables et à financer les politiques et les programmes de développement social.