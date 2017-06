La Chambre des conseillers approuve le PLF

La Chambre des conseillers a approuvé le projet de loi de Finances 2017, jeudi lors d'une séance publique consacrée à l’examen et au vote de la deuxième partie de ce projet.

Sur les 120 membres que cette Chambre compte, le projet a été approuvé avec 44 voix pour, 22 contre et 10 abstentions.

L'examen du PLF 2017 a été marqué par l’approbation de plusieurs amendements, touchant notamment l'article 8 bis du projet, supprimé à l’unanimité des voix.

Le PLF 2017 sera renvoyé à la Chambre des représentants pour approbation dans le cadre d’une deuxième lecture.

Le ministre des Finances et de l’Economie, Mohamed Boussaid a indiqué, que le gouvernement a répondu favorablement aux propositions des groupes de la majorité et de l’opposition, en acceptant 60 amendements sur 154.

Répondant, jeudi, aux interventions des groupes et groupements parlementaires, il a assuré que les indicateurs conjoncturels disponibles en ce début d’année font état d’une situation positive de l’économie nationale, soulignant que l’activité économique enregistre une croissance positive dans l’ensemble.

Les réformes structurelles que le gouvernement continue à mettre en œuvre permettront de stabiliser les équilibres financiers et d‘améliorer l’efficacité et la transparence des finances publiques, a-t-il affirmé, précisant que ces réformes concernent notamment la Caisse de compensation, la fiscalité, la loi organique relative à la loi de Finances, la gouvernance des institutions et entreprises publiques, la retraite et la lutte contre la corruption.