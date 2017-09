La Bourse de Casablanca termine le mois d’août sous de bons auspices

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d’août 2017 sur une note positive, ses deux principaux indices, Masi et Madex, se hissant respectivement de 1,60% à 12.397,12 points et de 1,81% à 10.133,97 points, soient des performances de +6,47% et +6,15% depuis le début de l’année.

Après un mois de juillet positif, la place boursière casablancaise poursuit son trend haussier et termine le mois écoulé dans le vert, grâce aux gains amassés par la quasi-totalité des Blue-chips, relève la société de bourse Crédit du Maroc Capital (CDMC) dans son "Bilan marché actions-août 2017", rapporte la MAP.

Elle a mis en avant, dans ce cadre, la bonne tenue des titres Ciments du Maroc (+8,53%), Cosumar (+5,80%), Addoha (+4,55%), Wafa Assurances (+4,17%) et BCP (+1,03%), notant que ces cinq valeurs contribuent, à elles seules, à hauteur de +0,86% à la progression mensuelle du Masi.

Les analystes de CDMC soulignent, toutefois, que sur les 75 sociétés cotées, 19 sont allées à l’encontre du mouvement haussier du marché en clôturant, le huitième mois de l’exercice, sur des pertes allant de -0,39% à -13,81%, dont le groupe Cimentier LafargeHolcim Maroc (-1,80%).

Dans sa publication mensuelle, dont copie est parvenue à la MAP, CDMC indique que la valorisation globale du marché ressort à 624,09 milliards de dirhams (MMDH) en enrichissement de 17,41 MMDH comparativement au mois de juillet 2017, soit un accroissement mensuel de +2,87%.

De son côté, le Volume quotidien moyen (VQM) de la place casablancaise se situe à 123,8 millions de dirhams (MDH), contre 52 MDH en août 2016.

Négocié à hauteur de 71,5% sur le marché central, le volume d’affaires mensuel totalise près de 2,6 MMDH, en nette appréciation de +117,5% comparativement aux huit premiers mois de 2016 (1,19 MMDH).

Par compartiment, le volume échangé sur le compartiment officiel s’élève à 1,85 MMDH en amélioration de +55,4% par rapport à l’exercice précédent.

Au niveau du marché de blocs, 250.501 actions Saham Assurance ont changé de main pour un coût moyen pondéré (CMP) de 1.450 dirhams, au moment où 813.688 titres Attijariwafa bank ont été négociés à un prix unitaire de 440 dirhams.

S’agissant du mois en cours, les analystes de CDMC estiment que l’évolution de la BVC sera influencée de près par la vague des publications des résultats semestriels des sociétés cotées.