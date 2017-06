La Bourse de Casablanca reprend des couleurs

La Bourse de Casablanca s’est inscrite sur une trajectoire légèrement haussière sur la période allant du 29 mai dernier au 2 juin courant, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant 0,20% et 0,13% respectivement.

Après deux semaines consécutives de baisse, la Place boursière casablancaise parvient, péniblement, à se relever pour terminer la semaine sur une note positive, commentent les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC).

Au final, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, gagne 22,97 points à 11.615,28 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’apprécie de 12,33 points à 9.472,18 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent portées à -0,25% et -0,79% respectivement, contre -0,45% et -0,92% une semaine plus tôt. La tendance est corroborée par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui avance de 0,35% à 10.970,14 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en bonification de 0,25% s’établit à 9.896,23 points, soit des variations respectives de +2,36% et -0,35% depuis le début de l’année.

Selon CDMC, le léger rebond de la cote casablancaise durant cette semaine émane du bon comportement de certaines Blue-chips, à l’image de Ciments du Maroc (+1,85%), Attijariwafa bank (+1,39%), Itissalat Al-Maghrib (+0,87%) et Addoha (+0,42%). Dans la foulée, la capitalisation boursière en amélioration de 2,14 milliards de dirhams (MMDH), se situe à 584,9 MMDH, soit un accroissement de 0,37%, relève la société de bourse dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

Négocié entièrement sur le marché central, le flux transactionnel totalise 1,18 MMDH, en forte hausse de 97,7% par rapport à une semaine plus tôt.

Dans cette lignée, le duo Attijariwafa bank et Marsa Maroc a concentré, à lui seul, 28,5% des échanges, ajoute la même source, notant que les titres LafargeHolcim Maroc et Addoha raflent, ensemble, près de 23% des transactions de la semaine.

Pour sa part, le volume global depuis le début de l’année atteint 19,36 MMDH, avec une part de 92% pour le marché central et 8% pour le marché de blocs, tandis que le volume quotidien moyen (VQM) s’établit à 179,28 millions de dirhams.