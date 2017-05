La Bourse de Casablanca renoue avec la hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la première semaine du mois de mai sur une note positive, son indice global, Masi, en avancement de 0,91%, replaçant sa performance annuelle dans le vert (+0,86%), après un net repli trimestriel. Nonobstant les pertes accusées au cours de cette semaine, la place boursière casablancaise parvient à clôturer en territoire positif, en affichant toutefois une décélération de la croissance hebdomadaire, commentent les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC). De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, gagne 0,98% à 9.583,29 points, soit une évolution de +0,38% depuis le début de l’année.

La tendance haussière est entérinée par l’indice international, FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui se hisse de 1,68% à 11.140,11 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en bonification de 0,99% se situe à 9.991,96 points. Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux indices s’établissent à +3,94% et +0,61%, respectivement, contre +2,22% et -0,38% une semaine plus tôt. Selon la société de bourse CDMC, la bonne tenue du marché casablancais découle, essentiellement, du comportement positif de la quasi-totalité des grandes capitalisations, à savoir: Addoha (+2,96%), BCP (+2,91%), LafargeHolcim Maroc (+2,07%), Cosumar (+1,26%) et Attijariwafa bank (+0,98%).

Dans la foulée, la capitalisation boursière en accroissement de 4 milliards de dirhams (MMDH), s’établit à 590,61 MMDH, soit un gain de 0,98%, relève CDMC dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP. Drainé à hauteur de 99% sur le marché central, le flux transactionnel se limite à 454,55 millions de dirhams (MDH), en contraction de 27,5% par rapport à la semaine précédente. L’essentiel du négoce a été l’apanage des valeurs Itissalat Al-Maghrib, BCP et Attijariwafa bank, qui ont raflé, conjointement, près de 39% de l’ensemble des transactions, ajoute la même source, notant que l’opérateur historique des télécoms s’est adjugé un gain de 0,25%.

En quatrième rang, se positionne le titre LafargeHolcim Maroc, qui a canalisé un volume de 32,42 MDH, tandis que 10.000 titres CDM ont changé de main, au niveau du marché de blocs, au prix unitaire de 450 dirhams.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par HPS, Timar, Maghrebail et Stokvis Nord Afrique avec des hausses respectives de +9,49%, +6,35%, +5,99% et finalement+5,97%.