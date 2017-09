La Bourse de Casablanca entame la semaine sur une note quasi-stable

La place boursière casablancaise s’est ouverte sous de bons auspices lundi, la bonne tenue de certains poids lourds de la cote compense la mauvaise posture d’autres.

Après deux semaines consécutives de progression et dans l'attente de l'annonce des résultats semestriels des sociétés cotées, la Bourse de Casablanca débute en petite hausse, confortée principalement par les groupes Attijariwafa bank (+0,64%) et LafargeHolcim Maroc (+0,04%), rapporte la MAP.

Quelques minutes après l’ouverture, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, grignotait 0,07% à 12.610,68 points, le repli entre autres des immobilières, outre les titres BMCE Bank (-0,24%) et Itissalat Al Maghrib (-0,11%) pesant sur la tendance.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, avançait légèrement de 7,52 points à 10.317,24 points, plaçant sa performance year-to-date (YTD) au-dessus des 8%.

Pour leur part, les indices internationaux FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, et FTSE Morocco All-Liquid, étaient légèrement orientés à la baisse, essuyant une perte de -0,05% à 12.143,67 points et de -0,06% à 10.781,68 respectivement.

En Europe, les principales Bourses européennes ont ouvert en nette hausse, portées par un regain d'appétit pour les actifs à risque en l'absence de nouveau de tir de missile nord-coréen, redouté par certains avant le week-end, et face aux conséquences apparemment moins catastrophiques qu'attendu de l'ouragan Irma en Floride.

A Paris, le CAC 40 gagne 0,97% à 5.163,03 points vers 07h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,81% et à Londres, le FTSE avance de 0,5%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,73%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,94% et le Stoxx 600 de 0,75%.

En Corée du Nord, Kim Jong-un a présidé dimanche les célébrations du 69e anniversaire de la république populaire mais Pyongyang s'est abstenu de toute nouvelle provocation alors que la Corée du Sud redoutait un nouveau tir expérimental. Soulagée, la Bourse de Séoul a fini la journée sur un gain de 0,66% et Tokyo a pris 1,41%.

Par ailleurs, les investisseurs surveillent l'évolution de la situation en Floride après le passage de l'ouragan Irma, qui semble, selon les premières informations disponibles, avoir provoqué des dégâts relativement limités avant d'être rétrogradé en catégorie.

Ces informations favorisent les valeurs de l'assurance, également soutenues par la perspective d'une stabilisation des prix.

Sur le marché des changes, l'euro est revenu sous le seuil de 1,20 dollar. La monnaie unique abandonne 0,25% environ face au billet vert.

Le pétrole, lui, se stabilise, partagé entre la perspective d'une baisse de la demande aux Etats-Unis à cause des ouragans et celle d'une prolongation de l'accord d'encadrement de la production, évoquée par le ministre saoudien du Pétrole.