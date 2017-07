La Bourse de Casablanca entame la semaine dans le vert

La Bourse de Casablanca a entamé la séance de lundi en légère hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, gagnant 0,16% et 0,18%, respectivement.

Vers 09h50 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'affichait à 12.327,72 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’appréciait à 10.075,91 points. Contre la tendance, l'indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, ainsi que le FTSE Morocco All-Liquid perdaient 0,44% chacun à 11.842,11 points et 10.507,64 points, respectivement. En Europe, les principales Bourses évoluent sans tendance claire, lundi en début de séance, dans un climat toujours dominé par les craintes concernant la normalisation par les banques centrales de leurs politiques monétaires.

A Paris, l'indice CAC 40 avance de 2,20 points (0,04%) à 5.237,51 points vers 07h30 GMT. A Francfort, le Dax prend 0,05% et, à Londres, le FTSE gagne 0,39%. Le FTSEurofirst 300 prend 0,19% et le Stoxx 600 gagne 0,21%.