La Bourse de Casablanca entame l’année sous de bons auspices

Après un exercice 2016 positif, placé sous le signe de la relance, la Place boursière casablancaise continue sur son élan en enchaînant les plus hauts annuels, ce qui place à 7,63% sa performance "Year-To-Date" (YTD).

Pour cette première semaine de l’année, le Masi enregistre une accélération haussière vers les 12.900 points, avant de réduire son évolution hebdomadaire vers les 12.532,22 points, commentent les analystes d’Upline Securities, qui anticipent une orientation haussière de l’indice en direction des 13.000 points.

Selon les pronostics de la société de Bourse, si ce niveau n’est pas franchi à la hausse, le Masi devrait revenir au test des 12.450 points, rapporte la MAP.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, en forte progression de 8,04% franchit à la hausse le seuil de 10.300 points, pour s’établir à 10.315,12.

L’embellie de la cote casablancaise émane, principalement, d’après les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC), de l’envolée des cours de la totalité des grandes capitalisations, telles que Addoha (+26,64%), Cosumar (+16,62%), Ciments du Maroc (+14,18%), BCP (+8,81%) et Wafa Assurance (+7,53%).

Le trend est corroboré par l’indice international, FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui rebondit de 12,23% à 12.027,89 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en ascension de 8,38% s’établit à 10.763,88 points.

Dans la foulée, la capitalisation boursière se situe à 625,34 milliards de dirhams (MMDH), en enrichissement de 41,96 MMDH, soit un gain de 7,19% par rapport au 30 décembre 2016, relève CDMC dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

Les analystes financiers ont noté, à ce niveau, que la valorisation globale du marché tient compte de la cotation des nouvelles actions LafargeHolcim Maroc, suite à l’absorption de Lafarge Cementos, ainsi que les nouveaux titres Cosumar, dans le cadre de la fusion avec sa filiale Sucrafor.

Drainé à hauteur de 90,1% par le marché central, le flux transactionnel global se hisse à 2,61 MMDH.

Au sein du marché central, l’essentiel du négoce a été l’apanage des valeurs Attijariwafa bank et Itissalat Al-Maghrib qui ont raflé, conjointement, près de 26% du total des échanges, la valeur bancaire affichant une progression de 6,78%, tandis que l’opérateur télécoms enregistre une croissance de 5,63%.

Par ailleurs, les titres Résidences Dar Saada et Cosumar ont concentré, ensemble, près de 20% de l’ensemble des transactions, ajoute la même source, notant que la valeur immobilière a rebondi de 15,68%.

Au niveau du marché de blocs, près de 47% des échanges ont concerné un transfert de 89.000 titres Compagnie Minière de Touissit (CMT) au prix unitaire de 1.350 dirhams.

Pour sa part, le volume global depuis le début de l’année atteint 2,61 MMDH, avec une part de 90,1% pour le marché central et 9,9% pour le marché de blocs, tandis que le volume quotidien moyen (VQM) ressort à 521,36 millions de dirhams.

Par ailleurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été signées par SNEP, Addoha, Alliances et Total Maroc avec des hausses respectives de 30,89%, 26,64%, 25,54% et 23,78%. En parallèle, les valeurs Agma Lahlou-Tazi, Afric Industries, Dari Couspate et Timar accusent les plus fortes baisses avec respectivement 3,39%, 5,43%, 11,56% et 11,63%.