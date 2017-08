La Bourse de Casablanca en repli

La Bourse de Casablanca a évolué suivant un trend globalement baissier sur la période allant du 31 juillet dernier au 04 août courant, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 1,22% et 1,28% respectivement.

Avec trois séances dans le rouge, la Place boursière casablancaise ne parvient pas à se redresser pour terminer la semaine en considération sur une note négative, rapporte la MAP.

Au final, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, abandonne 149,86 points à 12.174,11 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, en fléchissement de 128,92 points repasse au-dessous de la barre des 10.000 points pour s’établir à 9.935,25.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à +4,55% et +4,06% respectivement, contre +5,84% et +5,41% une semaine plus tôt.

L’atonie de la cote casablancaise durant cette semaine, découle, essentiellement, de la mauvaise posture de la majorité des grandes capitalisations, notamment, Managem (-3,75%), LafargeHolcim Maroc (-3,54%), Addoha (-1,66%), Itissalat Al-Maghrib (-1,49%) et BCP (-1,02%).

La tendance est entérinée par l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, qui lâche 1,29% à 11.613,48 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en retrait de 1,40% se situe à 10.341,49 points, soit des variations respectives de +8,36% et +4,14% depuis le début de l’année.

Dans la foulée, la capitalisation boursière en recul de -0,94% se chiffre à 606,1 milliards de dirhams (MMDH), relève la société de bourse Sogécapital Bourse dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 837,6 millions de dirhams (MDH), dont 363,2 MDH échangés sur le marché des blocs, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 167,5 MDH, ajoute la même source.

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par les titres Jet Contractors, Brasseries du Maroc, Maghreb Oxygène et Eqdom avec des hausses respectives de +9,71%, +5,96%, +5,43% et finalement +4,76%.

En parallèle, CIH Bank, Delattre Levivier Maroc, Risma et Stroc Industrie accusent les plus fortes baisses avec respectivement -6,11%, -7,53%, -11,80% et -14,93%.

Pour leur part, les valeurs Saham Assurance, Maroc Telecom, BCP et Cosumar ont été les plus actives de la semaine avec des parts respectives de 45,1%, 9,2%, 6,5% et 5%.