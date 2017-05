La Bourse de Casablanca devrait poursuivre sa hausse durant le mois de mai

Pour le mois de mai 2017, les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC) anticipent une poursuite de la tendance haussière sur la Place boursière casablancaise. Cette hausse serait motivée, notamment, par l’amélioration des indicateurs macroéconomiques nationaux et la poursuite de la baisse tendancielle des bons du Trésor (BDT), indique la société de Bourse dans son "Bilan mensuel marché actions avril 2017".

Après un premier trimestre dans le rouge, la Bourse de Casablanca parvient à se ressaisir pour terminer le quatrième mois de l’année en progression. Un état de fait qui matérialise, d’après CDMC, le léger regain d’espoir des investisseurs après plusieurs semaines d’atonie, rapporte la MAP.

Dans ces conditions, les principaux indices de la cote affichent une croissance de 2,27% à 11.379,71 points pour le Masi et de 2,44% à 9.264,29 points pour le Madex. Cette situation coïncide avec la conjonction de plusieurs événements, notamment, l’aboutissement des négociations pour la formation du gouvernement sous l’égide du nouveau chef de l’Exécutif Saad-Eddine El Othmani, ajoute la même source. La publication évoque aussi la perspective d’une production céréalière record, au titre de la campagne agricole 2016-2017, de 102 millions de quintaux, en hausse de 203% par rapport à la campagne précédente, outre la reconduction de la notation de la dette long terme du Maroc à BBB- avec des perspectives stables par l’agence Standard et Poor’s. De son côté, la note à court terme demeure fixée à A-3.

Parmi les faits marquants, les analystes du CDMC soulignent aussi l’annonce de l’état d’avancement du Plan génération cash (PGC) du Groupe Addoha faisant état de réalisations en ligne avec les objectifs notamment, un désendettement net de 360 millions de dirhams (MDH) à 3,50 milliards de dirhams (MMDH), soit un gearing de 32% contre 45% à fin 2014. Les réalisations trimestrielles de l’immobilière font également ressortir l’écoulement d’un stock de 1.643 unités de produits finis, la collecte d’un cash de 1,81 MMDH et le décaissement de 43 MDH pour l’achat du foncier sur l’axe Casa-Rabat pour une enveloppe annuelle de 300 MDH. Autres faits saillants du mois, la publication des résultats du Groupe Crédit du Maroc à fin mars 2017, laissant apparaître un PNB de 548,8 MDH (+1%), un coût du risque en repli de 33,8% à 95 MDH et un RNPG en ascension de 54,4% à 104 MDH.

Dans son rapport mensuel, dont copie est parvenue à la MAP, la société de Bourse CDMC relève, en outre, que le redressement de la cote casablancaise en avril dernier, trouve son origine, notamment, dans les gains amassés par la quasi-totalité des grandes capitalisations. Elle a cité, dans ce sens, Addoha (+10%), Cosumar (+8,33%), BCP (+4,46%), Marsa Maroc (+2,41%) et Attijariwafa bank (+2,25%), notant que ces cinq valeurs ont contribué, à elles seules, à hauteur de +1,45% à la progression du Masi durant le mois écoulé. Pour sa part, la valorisation globale du marché se situe à 586,6 MMDH en enrichissement de plus de 12 MMDH comparativement au mois de mars 2017, soit un net rebond de 2,10%.

De son côté, le volume quotidien moyen de la Place s’élève à 104,2 MDH, contre 127,2 MDH en mars 2017.