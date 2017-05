La Bourse de Casablanca débute la semaine sur une note mitigée

La tendance était mitigée à la Bourse de Casablanca, lundi dans les premiers échanges, son indice global Masi, se maintenant quasi-stable -0,02% à 11.590,57 points, tandis que le Madex affichait une petite hausse de 0,05% à 9.464,35 points.

Après avoir aligné une deuxième semaine consécutive de repli, la Place boursière casablancaise frôlait l’équilibre en début de séance, confortée notamment par le secteur de l’électricité (+0,32%), ainsi que les titres RDS, en tête des hausses (+3,81%) et Marsa Maroc (+0,66%), rapporte la MAP.

En parallèle, les valeurs Stokvis Nord Afrique, CIH, Alliances et Sonasid pesaient sur la tendance, avec une baisse de 1,01%, 0,95%, 0,33% et 0,26% respectivement

Pour sa part, l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, prenait 0,27% à 10.961,90 points, vers 10h16 GMT, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en légère progression de 0,08% s’établit à 9.879,82 points.

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, mais la séance s'annonce peu animée, les marchés britanniques et américains restant fermés pour cause de jours fériés.

A Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 5.318,82 points à 07h25 GMT et à Francfort, le Dax cède 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,12%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,24% et le Stoxx 600 0,1%. A Madrid, IAG cède 2,37% après la panne informatique qui a obligé British Airways à annuler des centaines de vols pendant le week-end.

La Bourse de Tokyo a fini pratiquement inchangée dans des volumes au plus bas depuis le mois d'août et l'indice MSCI des marchés asiatiques hors Japon abandonne 0,2%. La Bourse de Shanghai est elle aussi restée fermée, ce lundi étant férié en Chine.

Vendredi, Wall Street a terminé proche de l'équilibre après la révision à la hausse de la croissance du PIB américain au premier trimestre à 1,2% en rythme annualisé.

Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro reste proche de 1,1175 dollar.

Le pétrole est en léger repli, le marché restant sur la déception causée par les décisions de l'Opep jeudi et l'annonce le lendemain d'une nouvelle augmentation du nombre de puits en exploitation aux Etats-Unis.