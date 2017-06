La Bourse de Casablanca dans le vert

La place boursière casablancaise a clôturé la période allant du 12 au 16 juin courant sur une note positive, alignant ainsi une troisième semaine consécutive de progression.

En dépit de deux séances baissières, la Bourse de Casablanca parvient à maintenir le cap et termine les cinq dernières séances sur une hausse de +0,49% à 11.750,82 points pour le Masi et de +0,46% à 9.595,71 points pour l’indice Madex, rapporte la MAP.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent portées à +0,92% et +0,51% respectivement, contre +0,41% et +0,04% une semaine plus tôt.

Pour sa part, l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, quasi-stable (+0,03%) s'établit à 11.082,64 points, au moment où le FTSE Morocco All-Liquid en avancement de 0,61% se situe à 10.038,07 points, soit des variations respectives de +3,41% et +1,08% depuis le début de l’année.

Selon les analystes de Crédit du Maroc Capital (CDMC), le léger mieux de la BVC durant la semaine écoulée émane de la bonne tenue de quelques Blue-chips, à l’image de: Attijariwafa bank (+2,79%), Ciments du Maroc (+1,38%), Itissalat Al-Maghrib (+1,26%) et Cosumar (+0,25%).

Dans la foulée, la capitalisation boursière en augmentation de 2,44 milliards de dirhams (MMDH) se chiffre à 591,64 MMDH, soit une appréciation de 0,41%, relève la société de bourse dans sa revue hebdomadaire, dont copie est parvenue à la MAP.

Négocié en totalité sur le marché central, la volumétrie globale de la semaine recule de 75,3% pour s’établir à 167,13 millions de dirhams (MDH).

Dans cette lignée, le duo Total Maroc et Attijariwafa bank concentre, à lui seul, 47,3% des échanges, ajoute la même source, notant que les valeurs Itissalat Al-Maghrib et Marsa Maroc raflent, conjointement, 18,5% des transactions hebdomadaires.

Le volume global depuis le début de l’année atteint, quant à lui, 22,59 MMDH, avec une part de 85,4% pour le marché central et 14,6% pour le marché de blocs, tandis que le volume quotidien moyen (VQM) s’établit à 191,44 MDH.

Par ailleurs, les meilleures performances hebdomadaires ont été signées par du Sothema, Taslif, Aluminium du Maroc et IB Maroc avec des hausses respectives de +8,00%, +7,69%, +5,92% et finalement +5,29%.

En parallèle, les valeurs SRM, Agma Lahlou-Tazi, Involys et Maghrebail accusent les plus fortes baisses avec respectivement -3,50%, -3,62%, -5,21% et -5,74%.