La BVC peaufine sa démutualisation

La démutualisation de la Bourse de Casablanca (BVC) constitue une étape cruciale dans la construction d’une nouvelle architecture de marché, à même d’accompagner les ambitions régionales du Maroc, a souligné M. Hamid Tawfiki, président du Conseil d'administration de la BVC.

La démutualisation de la BVC s’inscrit parfaitement dans la configuration future du marché des capitaux. Ce dernier se veut un élément essentiel dans la construction d’une place financière qui joue pleinement son rôle dans le financement de l’économie nationale, tout en contribuant à ériger le Maroc en hub financier répondant aux besoins des émetteurs et investisseurs de l’Afrique, a indiqué M. Tawfiki à l’occasion de la publication du rapport annuel 2016 de la BVC. Le Maroc a enclenché, sous les Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un tournant dans son histoire avec des plans de développement d’envergure dans tous les secteurs, relève le responsable, notant que la BVC soutient cette ambition et œuvrera à apporter une contribution efficiente à sa concrétisation.

L’ouverture du capital de la BVC à d’autres intervenants de la place a constitué le chantier le plus important de l’année 2016, a-t-il ajouté. Pour l’entreprise gestionnaire du marché, la démutualisation signifie la rationalisation de son actionnariat, l’implication des principaux intervenants du marché des capitaux dans la définition de sa stratégie de développement, l’amélioration de sa structure de gouvernance, de son processus de prise de décision et de son efficacité opérationnelle, a expliqué M. Tawfiki. De son côté, rapporte la MAP, le directeur général de la BVC, Karim Hajji, a indiqué que l’année écoulée a été marquée par l’aboutissement de plusieurs projets structurants, dont l’impact touche non seulement la BVC mais l’ensemble de la place, car ils visent à contribuer à la mise en place d’un hub financier régional.

M. Hajji a mis en avant, dans ce cadre, le projet New-Age qui s’est traduit par l’implémentation réussie d’une nouvelle plateforme technologique: Millennium, développée par MillenniumIT, filiale technologique de London Stock Exchange Group (LSEG) et l’un des principaux fournisseurs de technologie boursière dans le monde. Cette nouvelle infrastructure technologique permet d’anticiper les évolutions en cours et futures du marché des capitaux marocain et d’améliorer les services offerts aux clients, au marché financier et aux investisseurs, a-t-il fait savoir. Elle permet également de mieux répondre aux besoins de financement et de couverture des risques du marché, d’élargir la palette de produits et d’adopter des règles de marché calquées sur les standards internationaux.

Le DG de la BVC revient aussi sur le programme ELITE visant à accompagner les entreprises et les préparer à accéder au financement via le marché financier. Ayant déjà fait ses preuves en Europe depuis sa mise en place en 2012, ce programme a également connu un succès au Maroc, s’est félicité M. Hajji, notant qu’en 2016, deux cohortes de 24 entreprises marocaines, ont été mises en place, accompagnées par 15 partenaires et 7 investisseurs. En 2016, la BVC a également signé un mémorandum d’entente avec le Nigerian Stock Exchange pour le développement des marchés des capitaux des deux pays, par la mise en place du "Marrakech Pledge for Fostering Green Capital Markets in Africa", conjointement avec l’AMMC, en marge de la COP22, a ajouté le responsable.

Cette initiative vise à mobiliser l’ensemble des bourses et régulateurs africains autour de la problématique du financement vert. Une marque de notre engagement en tant qu’entreprise socialement responsable, a affirmé M.Hajji. Outre les parties consacrées à la gouvernance et actionnariat et les résolutions de l’Assemblée générale ordinaire, le rapport, d’une soixantaine de pages, passe en revue les principales réalisations de l'exercice 2016 ainsi que les chiffres et faits.