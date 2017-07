La BCP finalise l’acquisition de BIA et devient le premier groupe bancaire du Niger

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international et du renforcement de son maillage africain, le Groupe BCP annonce la finalisation de la prise de contrôle de la Banque internationale pour l'Afrique au Niger (BIA-Niger), deuxième institution bancaire du pays. Déjà présent à travers Banque Atlantique Niger, cette nouvelle acquisition permet au Groupe BCP de se hisser au rang de premier groupe bancaire du pays.

La structuration retenue consiste en l’acquisition de la participation de l’Etat, combinée à une augmentation du capital à même de renforcer significativement les fonds propres de la banque. Au terme de ces opérations, le Groupe BCP détient, à travers sa filiale Atlantic Business International (ABI), 69,51% du capital et des droits de vote de BIA-Niger.

Cette prise de contrôle effectif de BIA-Niger intervient cinq ans après celle du groupe Banque Atlantique présent dans tout l’espace UEMOA. Elle confirme la détermination du Groupe BCP, en tant qu’acteur régional de premier plan, à contribuer plus activement au développement socio-économique du continent, notamment en favorisant la bancarisation et l’accès aux services financiers à toutes les catégories sociales.

Sur le plan social, le Groupe BCP précise que l'ensemble des emplois et acquis sociaux seront préservés.

En rejoignant le Groupe BCP, BIA-Niger bénéficiera de l’expertise et de l’appui d’un actionnaire de référence qui lui permettra également d’accélérer son agenda stratégique.

La cérémonie de signature de la convention entérinant le rachat a eu lieu ce mardi 11 juillet 2017 à Niamey, en présence de plusieurs représentants de l’Etat nigérien dont : Hassoumi Massaoudou, ministre des Finances, Ahmat Jidoud, ministre délégué au Budget, et Maman Laouali Abdou Rafa, directeur général des opérations financières et des réformes au ministère des Finances.

Le Groupe BCP était représenté notamment par Mohamed Benchaaboun, président, Kamal Mokdad, directeur général en charge de l’international, Mohamed Karim Mounir, directeur général de la BCP, et Habib Koné, directeur général d’ABI.