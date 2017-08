La BCP consolide ses performances économiques

La Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé que son résultat net part du Groupe (RNPG) s'est élevé à 1,5 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2017, contre 1,3 MMDH durant la même période un an auparavant, soit une hausse de 9,3%.

La BCP a ainsi consolidé ses performances économiques et affiché une nette appréciation de sa profitabilité au titre du premier semestre 2017, indique un communiqué du groupe bancaire, faisant savoir que son résultat net social a significativement progressé de 13,8%, malgré un important effort de provisionnement.

Le résultat net consolidé de la BCP a gagné 3,1% pour s’établir à 1,8 MMDH, ajoute-t-on de même source. S’agissant du produit net bancaire consolidé, il s’est établi à 8,2 MMDH, soutenu par une croissance significative d’environ 13% du PNB des filiales spécialisées et internationales, fait savoir la BCP. Et de souligner qu’elle a enregistré une nette amélioration du coût du risque qui a reculé de 8,3% tout en maintenant une politique de provisionnement prudente, rapporte la MAP.

Poursuivant sa stratégie de valorisation du premier réseau de distribution national, la banque a développé son niveau de contribution au financement de l’économie et augmenté son encours de crédit de plus de 3,3%, améliorant en particulier sa part de marché pour les crédits aux entreprises de 28 points de base, selon la BCP, notant qu'elle a confirmé également la tendance haussière de ses marges sur commissions sur l’ensemble des segments de clients et a enregistré une appréciation de cet indicateur de 10,5% par rapport à juin 2016.

Par ailleurs, les revenus des activités de marché qui ont maintenu leurs performances, ont progressé de 5,5% malgré un contexte peu favorable.

La marge d’intérêt, quant à elle, a enregistré une légère baisse (-2,7%), impactée par un recours plus important au marché financier afin de soutenir l’extension de l’activité, précise la même source, ajoutant que les filiales au Maroc, qu’elles soient liées aux activités de la Banque de détail ou de la Banque de financement et d’investissement, ont réalisé une croissance soutenue.

Elles ont enregistré globalement une croissance à deux chiffres de leur PNB (+17%) et ont contribué à hauteur de 18% au produit net bancaire du groupe, ajoute la BCP, notant que les filiales opérant dans le domaine des métiers spécialisés telles que Upline Group, CIB Offshore et Attawfiq Micro. Finance ont affiché des performances exceptionnelles avec un Produit net bancaire en progression respectivement de 17%,29% et 10%.

Les Banques Atlantiques ont enregistré de leur côté une croissance significative de leur produit net bancaire qui s’est apprécié de 10% au titre du 1er semestre 2017, selon la BCP.

Portée par un plan de développement stratégique ambitieux, la Banque de l’International a affiché une progression significative de ses principaux indicateurs d’activité avec une croissance d'environ 13% des dépôts et de 22% des crédits sur une année glissante.

Le Groupe BCP a réaffirmé son engagement pour l’inclusion financière en Afrique subsaharienne et a poursuivi un plan d’extension de la filiale Atlantic Microfinance For Africa (AMIFA), indique la même source.