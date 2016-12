La 5ème édition du Lalla Aïcha Tour School couronnée d’un plein succès

La 5ème édition de Lalla Aïcha Tour School de golf, épreuve de qualification du Ladies European Tour (LET), dont la phase finale s'est déroulée aux Golfs d'Amelkis et du Samanah Country Club à Marrakech, a connu "une réussite sans conteste", a indiqué l’Association du Trophée Hassan II (ATH).

"L’engagement volontariste de l’ATH et l’organisation impeccable qu’elle a mis en place ont conduit les instances du Ladies Professional Golf European Tour à reconduire leur partenariat avec l’ATH au fil des années", se félicite l’Association organisatrice de cet événement dans un communiqué.

Il s’agit d’une "réussite de plus à l’actif du golf marocain", affirme la même source, rappelant que l’ATH a accueilli le Lalla Aïcha Tour School pour la 5-ème année consécutive.

Les qualifications se sont déroulées successivement à Mohammedia, au Cambodge et en Colombie pour terminer, du 17 au 20 décembre sur les Golfs d’Amelkis et du Samanah Country Club, et le 21 décembre pour la grande finale au Samanah Country Club.

Après les différentes étapes de qualifications, ce sont 115 golfeuses, éligibles des sélections ou professionnelles désireuses de regagner leur carte d’accès sur le Tour qui se sont affrontées sur 4 jours entre Amelkis et Samanah.

Finalement les 60 meilleures ont disputé la Finale le 21 décembre sur le Samanah Country Club, les 30 premières ayant accès à tous les Tournois du Calendrier en catégorie 8, quant à celles classées de la 31ème à 60ème places, elles auront accès à certains Tournois, ajoute la même source. Et de rappeler qu’Aditi Ashoq vainqueur l’an dernier est devenue "Rookie" de l’année après une saison exceptionnelle, a fait savoir la même source, ajoutant que "c’est finalement la Suédoise Madeleine Sagström qui, après avoir triomphé à Mohammedia avec -17, a remporté la finale avec un score également de -17 sur 5 tours".

Elle devance au classement l’Islandaise Jonsdottir Valdis Thor (-15) et l’Allemande Lampert Karolin (-14).

"C’est Chérifa Lalla Noufissa, fille de Feue la Princesse Lalla Aïcha qui présidait la cérémonie de remise des Prix de cette 5ème édition du Lalla Aïcha Tour School, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné le communiqué de l’ATH, précisant que cette cérémonie a connu la présence de MM. Khalid Berjaoui, ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim, Omar Touimi, gouverneur de la province d’Al Haouz et Kamal Lalhou vice-président du Comité national olympique marocain.

Intervenant à cette occasion, M. Mustapha Zine, vice-président délégué de l’ATH s’est félicité de "la coopération fructueuse instaurée entre la LPGA European Tour et l’Association du Trophée Hassan II, dont les 2 fleurons sont la 5ème édition du LATS et en avril la Coupe Lalla Meryem, qui est inscrite dans le calendrier des épreuves du LPGA European Tour".

Pour sa part, M. Ivan Khodabaksh, directeur exécutif du Ladies Golf European Tour s’est félicité de la coopération exemplaire qui s’est établie entre l’Association du Trophée Hassan II et le LPGA European Tour.

Il a également donné rendez-vous au golf marocain, tout d’abord pour la Coupe Lalla Meryem et ensuite pour la 6ème édition du Lalla Aïcha Tour School.

"Enfin, Chérifa Lalla Noufissa a remis à la toute jeune Madeleine Sagström la Coupe de vainqueur du 5ème LATS", conclut le communiqué.