La 2CV entre surf et patrimoine architectural

A l'occasion de la vingt-deuxième rencontre mondiale des amis de la 2CV, le modèle automobile emblématique de Citroën, la "Deuche" s'est offert une virée au Portugal, d'où la dernière voiture du genre est sortie des usines en 1990."Cette voiture, c'est une philosophie de vie, vous pouvez aller au pôle Nord avec", s'enthousiasme Rogerio Soares, responsable de l'organisation du rassemblement qui a pris fin dimanche par une parade d'une dizaine de km entre Ericeira (centre), principal spot pour surfeurs, et l'imposant palais de Mafra, bijou architectural du XVIIIe siècle situé à 25 km de Lisbonne."Il était important que le Portugal organise sa première rencontre mondiale car la 2CV a terminé sa vie dans les chaînes d'assemblage de Mangualde (nord)", explique M. Soares. Selon cet amateur de la compacte de Citröen depuis 40 ans, l'événement a attiré quelque 2.500 véhicules, 5.000 personnes de 32 nationalités.Au milieu des carrosseries reluisantes et du vrombissement caractéristique de la 2CV : des Allemands, des Polonais, des Français en nombre mais aussi des Brésiliens, des Marocains et même un Américain."C'est une voiture increvable, on descend avec au Sahara, on va partout avec la 2CV. D'ailleurs on est là au Portugal !", s'exclame Malik El Harim, inconditionnel posant fièrement devant son modèle bordeaux sur l'esplanade du palais de Mafra.Au camping d'Ericeira, où s'agglutinent la majorité des amoureux de la 2CV qui ont sillonné les routes jusqu'au Portugal, on surprend des discussions passionnées sur la voiture fabriquée entre 1948 et 1990.Les "Deuche" ont parfois exigé plusieurs années de restauration malgré une "simplicité" de conception qui revient dans toutes les bouches.Dans les contre-allées se croisent toutes les versions de la vie de la petite berline française au cours de ses quatre décennies, mais aussi des modèles farfelus à deux avants ou customisés jusqu'aux limites de l'imagination."Avec ma femme nous nous sommes mariés dans une 2CV, du coup on est un peu sentimental", explique Cédric Epineau, trentenaire venu de Châteauroux dans le centre de la France et qui participe avec sa famille à sa troisième rencontre mondiale."Cette 22e édition a réuni beaucoup de monde et en ce qui concerne le Portugal elle a permis de rassembler tous les clubs régionaux de la 2CV en un seul, on peut déjà dire que c'est une réussite", sourit Rogerio Soares.Organisée depuis 1975 et sa première édition à Pistohielkka en Finlande, la rencontre mondiale de la 2CV fera prochainement étape en Croatie, à Samobor près de Zagreb, en 2019.