La 17ème édition du Festival Mawazine prévue du 22 au 30 juin 2018

La 17ème édition du Festival Mawazine - rythmes du monde, organisée par l'Association Maroc Cultures, se tiendra du 22 au 30 juin 2018 à Rabat. Le rendez-vous annuel incontournable des amoureux de la musique et de la culture promet d’ores et déjà une très belle programmation pour sa 17-ème édition, pour le plus grand bonheur du public festivalier et en particulier le jeune public, puisque cette édition se déroulera après la période des examens, souligne l'Association Maroc Cultures dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

La 16-ème édition du Festival Mawazine - rythmes du monde a attiré plus de 2,4 millions de festivaliers réunis durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé. Cette exigence permanente pour une programmation riche répondant à tous les goûts musicaux a confirmé une fois encore le statut de Mawazine en tant que festival incontournable aussi bien sur la scène nationale qu’internationale, poursuit le communiqué. Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine, fidèle à ses valeurs de tolérance, de partage et de respect, propose un brassage sans pareil des musiques du monde, des concerts gratuits et des spectacles de rue, faisant de lui un acteur majeur de la démocratisation de l’accès à la culture pour tous les Marocaines et Marocains, souligne l'Association Maroc Cultures.