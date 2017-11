L'usine Jorf Fertilizers Company 3 de l'OCP totalement opérationnelle

La troisième usine intégrée de production d’engrais du Groupe OCP, Jorf Fertilizers Company 3 (JFC 3), qui a nécessité un investissement de 5,2 milliards de dirhams, est désormais opérationnelle à 100% au niveau de la plateforme industrielle de Jorf Lasfar, a annoncé récemment, le directeur du site Amine Kaf.

Au cours d'une visite de presse, M. Kaf a fait savoir que JFC 3 permettra d’augmenter sensiblement la capacité de production du groupe, qui devrait atteindre 12 millions de tonnes par an en 2018 avec l’entrée en fonction de JFC 4, rappelant que la production est passée de 4,5 millions de tonnes en 2010 à 8 millions de tonnes en 2014, rapporte la MAP.

La nouvelle usine est composée d'une ligne d’engrais pouvant produire 1 million de tonnes d’équivalent d’engrais phosphatés (DAP) par an, d’une ligne d’acide sulfurique d’une capacité de 1,4 million de tonnes par an et d’une ligne d’acide phosphorique de 450.000 tonnes par an, a-t-il expliqué, notant que l’usine, dotée également d'une centrale thermoélectrique d'une puissance de 62 MW, dispose d’infrastructures de stockage d’une capacité de 200.000 tonnes d’engrais, constituant ainsi plus de deux mois d’autonomie.

Fruit de l’intelligence collective des équipes opérationnelles, a-t-il relevé, cette nouvelle usine reflétant la dynamique managériale adoptée par l’OCP a parfaitement tiré profit des projets Africa Fertilizer Complex (AFC) et Jorf Fertilizers Company 2.

Grâce à son installation au cœur de la plateforme de Jorf Lasfar, l’usine dispose de la totalité des matières premières dont elle a besoin (phosphate, soufre et ammoniac), en vertu notamment du Slurry Pipeline, accédant également aux différentes commodités sur place (électricité, eau et matières premières), a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur de JFC 3, Ahmed Mahrou, a indiqué que les compétences acquises par le Groupe OCP depuis plusieurs années et les progrès réalisés dans la conception des unités de production ont permis à cette nouvelle usine d’atteindre la meilleure performance environnementale du Groupe, à travers la réduction de la teneur en SO2 (dioxyde de soufre) au niveau de la cheminée sulfurique, le traitement des eaux d’assainissement avant rejet et la réduction du rejet de fluor dans la mer.

Intégrant plusieurs innovations technologiques, JFC 3 renforce le positionnement stratégique du Groupe OCP sur le plan international, tout en répondant à la demande des clients étrangers, a-t-il précisé.