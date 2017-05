L’œuvre de Maria Kermadi, une impressionnante peinture géométrique

Décidément, l’artiste-peintre franco-marocaine Maria Kermadi est une contemplative en mouvement. Ses tableaux suggèrent une promenade au milieu des mythologies anciennes et dans les religions pour repenser poétiquement la question de la fertilité et de la fécondité à l’aune des préoccupations actuelles.

La dernière série d’œuvres de Maria Kermadi instille un sentiment à la fois de proximité magique, invisible et insoupçonné chez l'observateur. Un motif à déloger des yeux, si noble que l'on a du mal à l'imaginer présent, noyé dans telle ou telle surface. Mais, il faut s’approcher d’une toile, transformer son regard en objectif et zoomer sur un détail pour se rendre compte de la variété des plans accidentés. Chaque parcelle de la toile est minutieusement traitée, chaque centimètre carré vit. «Si son souffle se déploie dans toute sa splendeur aujourd’hui dans l’abstrait, on ne peut pas parler pour autant de rupture avec ses premières créations figuratives. La peinture de Maria Kermadi est une construction patiente et passionnante faite d’enroulements tel un ressac se brisant constamment sur les parois de son âme sensible. La technique de la période académique est toujours présente et soutient en profondeur les émotions les plus explosives», note le critique d’art Lahsen Bougdal. Tout se passe comme s'il fallait conjurer un péril en évitant l'insistance d'un motif si familier et connoté. Du décor ou du sujet, pas de frontière. Tout élément s’imbrique dans l’autre, en une force d’engrenages parfaitement huilés. Pointes de surréalisme et touches de symbolisme constellent l’œuvre hors du champ commun. Nous sommes ici dans le domaine de l’ornement revisité sans tabou. L’artiste donne ainsi naissance à des œuvres susceptibles de transporter tout regardeur. La technique que notre peintre déploie dans la distribution des éléments rend ses œuvres très attractives. Celle-ci pourrait être comprise comme une rationalisation de l'espace. Toutefois, la spontanéité et la liberté se dégagent de ses œuvres. Car la valeur intrinsèque de chacune d'elles s'additionne aux autres et toutes s'enrichissent mutuellement. Ces pièces font foi d'une leçon de peinture différente et d’une harmonie qui crée une façade et une nouvelle entité. Tout d’abord, il s’agit d’une fête de couleurs. Lyrique, Maria est, comme tous les artistes peintres dignes de ce noms, un abécédaire de couleurs, toutes plus éclatantes les unes que les autres dans leurs relations tonales, dans le vocabulaire des formes et des signes qui les redessinent, les emprisonnent ou les exposent car les figures font corps avec la nature, étonnants et chatoyants paysages édéniques. Elle est une virtuose et son jeu est sensible. Ceci s’applique en fonction des stratégies mises en œuvre pour chaque tableau et du plus ou moins grand tressage des éléments en présence. Selon le critique d’art Lahsen Bougdal, le travail de Maria est documenté et structuré où elle reprend cette allégorie consacrée dans les mythologies anciennes et dans les religions pour repenser poétiquement la question de la fertilité et de la fécondité à l’aune des préoccupations actuelles. «Cette image des divinités qui précède les dieux masculins des religions abrahamiques convoquée dans l’espace pictural, n’est pas sans nous rappeler la volonté de l’artiste de revenir sur la place des femmes dans les sociétés d’aujourd’hui. Le sujet est servi par une peinture géométrique où la pureté de la couleur claire et la force du violet se côtoient harmonieusement», conclut-il. Pour ce dernier, l’ensemble rehaussé par la feuille d’or fait écho à la somptuosité magistrale d’un Klimt. Une œuvre où la connexion de la poésie des triangles et les vibrations intérieures de l’artiste, témoignent d’une grande spiritualité.