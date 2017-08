L'infrastructure touristique se renforce avec l’inauguration d’une nouvelle unité hôtelière à Larache

L'infrastructure touristique de la ville de Larache vient d'être renforcée avec l'inauguration, lundi, de l'unité hôtelière Lixus Beach Resort qui est dotée de 234 chambres, avec un investissement de 200 millions de dirhams (MDH).

S'exprimant lors de cette cérémonie, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid, a souligné que ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du plan Azur lancé en 2001, qui a connu un certain retard dans sa réalisation, notant que cette première unité hôtelière n'est que le début d'un processus prometteur de réalisation de grands projets touristiques, rapporte la MAP.

"Nous ne pouvons que nous enorgueillir de l'audace de ces investisseurs et leur volonté de s'engager dans des projets de développement dont la région a besoin", a affirmé le ministre, estimant que ce projet devrait connaître une grande affluence de touristes marocains et étrangers, eu égard aux potentiels balnéaires, culturels et économiques que recèle la région.

Dans ce cadre, M. Sajid a tenu à saluer les différents intervenants ayant contribué à la réussite de ce méga-projet, dans le dessein d'accompagner le processus de développement enclenché dans la région.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée du Tourisme, Lamia Boutaleb, a indiqué que l'inauguration de ce premier hôtel de la station balnéaire Lixus de Larache, qui s'inscrit dans le cadre du contrat-programme de la vision 2020 du tourisme, vient mettre en avant les paysages magnifiques et les potentiels touristiques époustouflants dont regorge la région.

"Nous sommes très fiers de cette expertise marocaine alliant le savoir-faire en gestion hôtelière et en tour-operating, qui sera sans aucun doute la clé de la réussite de ce projet", a expliqué Mme Boutaleb, réitérant l'engagement de son département à développer un produit touristique balnéaire à la hauteur des ambitions du Maroc, au vu de ses potentialités et de la demande importante adressée par les marchés émetteurs.

Et d'assurer qu'une palette de mesures incitatives à l'investissement touristique a été mise en place par le ministère en vue d'encourager les entrepreneurs à saisir les opportunités offertes et les potentiels naturels et culturels dont regorge le Royaume.

De son côté, le gérant de l'Atlantique management hôtel, société chargée de la gestion du club-hôtel Lixus Beach resort de Larache, Othman Cherif Alami, a indiqué que l'inauguration de cette unité hôtelière a eu lieu grâce aux efforts déployés par les autorités locales et nationales, aux actions entreprises par la SMIT, la CDG, le Conseil régional et provincial, à la volonté du ministère du Tourisme et à l'engagement de la SGTM immobilier, qui a réussi en ces 8 derniers mois à finaliser cette importante infrastructure. La réalisation d'une ligne autoroutière directement vers la station du port Lixus est prévue avant fin mars 2018, a-t-il annoncé. A cet égard, le responsable a estimé que le Maroc pourra réaliser l'objectif de 20 millions de touristes grâce en majeure partie, au segment balnéaire, du fait que plus de 80% des voyageurs européens passent leurs vacances pendant la saison d'été, se disant confiant de la stratégie marketing de l'hôtel, à travers une action concertée des autorités locales, du Conseil régional du tourisme, de l'Office national marocain du tourisme et des autorités de l'aéroport de Tanger, en vue d'attirer davantage de touristes nationaux et internationaux.

"A terme, notre ambition serait de réaliser au moins 60.000 à 80.000 nuitées dans une première phase et de consolider un emploi permanent pour plus de 100 employés, ainsi que d'acquérir un chapiteau de normes internationales pour réunir entre 400 à 600 personnes en séminaires", a lancé M. Alami, notant que l'hôtel compte également accueillir des tournois de golf et contribuer à l'essor touristique de la région de Larache.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Larache, Mustapha Ennouhi, des élus et des professionnels du tourisme national, a été marquée par une visite des différentes installations de l'hôtel et d'une prestation artistique donnée par l'orchestre Jalal Chekkara et le Flamenco de Séville.