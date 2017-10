L’industrie aéronautique, un secteur stratégique dans la dynamique du développement économique

L’aéronautique est un secteur stratégique dans la dynamique que connaît le développement économique, a affirmé, récemment à Casablanca, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

S’exprimant à l’ouverture de la quatrième édition de l’Aerospace Meetings (17-19 octobre), M. Elalamy a indiqué que ce secteur ouvert sur différentes perspectives technologiques constitue l’un des grands moteurs de développement et offre de grandes opportunités d’emploi, rapporte la MAP.

Il a dans ce sens indiqué que le Maroc constitue une plate-forme distinguée dans le domaine de l’aéronautique, précisant que le Royaume a franchi de grands pas dans le développement de ce secteur vital.

Moulay Hafid Elalamy a également souligné que le Maroc a réussi à mettre en place un noyau fort pour la dynamisation de ce secteur caractérisé par la qualité, la diversité et la compétitivité, mettant l’accent sur l’installation de grands acteurs internationaux du secteur au Maroc.

Le ministre a de même expliqué que le Maroc table sur la création d’une nouvelle dynamique pour réaliser le développent escompté pour ce secteur, grâce au plan d’accélération industrielle (PAI- 2014/2020), soulignant à ce propos l’adoption d’un système écologique dans le développement de ce créneau.

Initié par Maroc-Export et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), cet événement réunira l’ensemble des acteurs du secteur implantés au Maroc, les professionnels de l’industrie MRO et de l’infrastructure aéroportuaire ainsi qu’un grand nombre de donneurs d’ordres et équipementiers internationaux.

Les trois dernières éditions (2011, 2013 et 2015) ont connu un réel succès avec la participation respectivement de 140, 200 et 250 entreprises ainsi que 2.500, 4.500 et 5.000 rendez-vous B to B.