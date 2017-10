L’indice des prix à la consommation poursuit sa hausse en septembre

Comme en août dernier, l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre a enregistré une amélioration selon le Haut-commissariat au plan (HCP), ajoutant que l’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,5% sur un mois et de 1% sur une année.

Dans une note d’information relative à l’IPC du mois de septembre 2017, l’organisme public a fait état, en effet, d’une hausse de l’indice des prix à la consommation attribuée à la hausse de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits non alimentaires.

«L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de septembre 2017, une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent», a précisé le haut-commissariat dans sa note, expliquant que cette augmentation est liée à la hausse de 1,5% de l’indice des produits alimentaires et de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires.

Pour rappel, l’IPC du mois d’août avait connu une hausse de 0,3% résultant de la hausse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.

A noter que ces deux mois consécutifs de hausses avaient été précédés en juillet d’une baisse de 0,5% de l’ICP, après trois mois de hausse (juin, mai et avril). Sur l’année, l’IPC aura donc évolué en dents de scie.

Notons que les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2017 ont concerné principalement les «fruits» (5,5%), les «légumes» (4,2%), les «viandes» (1,6%), les « poissons et fruits de mer» (1,5%) et le «café, thé et cacao» (1,9%).

En ce qui concerne les produits non alimentaires, le HCP a constaté que la hausse a principalement touché les «carburants» (2,1%) et l’«enseignement» (2,0%).

Selon le Haut-commissariat, les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Laâyoune (1,6%), à Oujda, Kénitra et Dakhla (1,3%), à Guelmim (1,2%), à Beni-Mellal (1,1%) et à Rabat, Fès, Casablanca et Safi (1,0%).

Le HCP a, en revanche, noté une baisse à Al-Hoceima de l’ordre de 0,8%.

Rappelons qu’entre juillet et août 2017, les hausses des produits alimentaires avaient concerné principalement les «légumes» (5,1%), les «fruits» (1,3%), «les poissons et fruits de mer» (1,0%) et le «café, thé et cacao» (0,4%).

Les hausses les plus significatives avaient alors été observées dans une dizaine de villes. A savoir : Al-Hoceima (1,4%), Oujda et Safi (1,0%), Dakhla (0,9%) et Agadir, Beni-Mellal, Settat et Laâyoune (0,6%). En revanche, une stagnation avait été enregistrée à Meknès et Tanger.

Dans sa dernière note, le HCP a relevé que «comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,4% au cours du mois de septembre 2017, conséquence de la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,3% et de la baisse de celui des produits alimentaires de 0,7%».

S’agissant des produits non alimentaires, il a indiqué que les variations vont d’une baisse de 0,2% dans la «communication» à une hausse de 3,3% dans les «restaurants et hôtels».

Dans ces conditions, le Haut-commissariat a conclu que «l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de septembre 2017 une hausse de 0,5% par rapport au mois d’août 2017 et de 1% par rapport au mois de septembre 2016».