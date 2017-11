L’incivilité routière cause mort et perturbation du réseau du tramway à Casablanca

Décidément de leur incivilité les usagers de la route casablancais ne sont pas en phase avec leur tramway. C’est ainsi que les samedi 18 et dimanche 19 novembre, deux accidents sont survenus en plus du déraillement vendredi qui a perturbé le réseau sans faire de blessés.

Dimanche, alors que la rame arrivait à la station "Bachkou", un automobiliste, à très vive allure, est venu la percuter au niveau de la cabine du conducteur du tramway. Le choc a été d’une violence telle qu’il a provoqué le déraillement de la rame et a bloqué le conducteur dans la cabine de conduite. Les équipes d’intervention de RATP Dev Casablanca, ainsi que la police et la Protection civile ont rapidement été dépêchées sur les lieux. Aucun blessé n’est heureusement à signaler. Le conducteur du tramway, très choqué, a été transporté à l’hôpital par mesure de prévention tandis que l’automobiliste, lui, a pris la fuite.

Les dégâts matériels ont été extrêmement importants. Les équipes de maintenance RATP Dev Casablanca ont été à pied d’œuvre pour procéder au réenraillement de la rame. La remise sur voie s’est terminée à 4h15, soit 5 heures après l’accident.

Plus grave encore, puisque mortel, l’accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche, à 23h00, lorsqu’un homme à bord d’une moto a percuté une rame, alors que celle-ci venait de quitter la station "Cité de l’Air". L’incident est survenu sur la plateforme strictement réservée au passage des tramways et qui ne doit être franchie par aucun autre usager de la route, piétons compris.

Les équipes d’intervention de RATP Dev Casablanca, ainsi que la police et la Protection civile ont rapidement été dépêchées sur les lieux. Le motocycliste a été immédiatement transporté à l’hôpital. Il y est décédé des suites de ses blessures.

RATP Dev Casablanca tout en présentant ses condoléances à sa famille et à ses proches, remercie ses clients voyageurs de leur compréhension et patience face aux interruptions de service, indépendantes de sa volonté sur les différentes lignes perturbées.

RATP Dev Casablanca déplore une fois de plus ces perturbations du fonctionnement du tramway de Casablanca provoquées par l’irresponsabilité et le non-respect du Code de la route et de la signalisation routière par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons) et rappelle la nécessité d’observer une très grande prudence aux abords des plateformes du tramway.