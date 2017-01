L’impôt sur les sociétés en débat à Safi

La cité des arts et des cultures à Safi vient d’abriter une activité culturelle consacrée à la présentation du livre «Précis de l’impôt sur les sociétés au Maroc» publié par le professeur-chercheur Chams Eddine Maya, président de la section des sciences économiques et de gestion à la FP de Safi.

D’après Abdessamad Ben M’barka, facilitateur de cette présentation-débat, cet ouvrage est une contribution à la rationalisation de la gestion des entreprises marocaines dont les managers doivent être en parfaite connaissance du code des impôts, et surtout de l’impôt sur les sociétés.

Pour l’auteur, l’opus tente de cerner les secteurs d’application, les bases d’imposition et les modes de perception de l’impôt sur les sociétés. Il a par la suite décliné des exemples de bon nombre d’entreprises locales.

Mounir Lakhlifi, membre du comité de lecture et chef du service provincial des imports, s’est félicité de la publication de ce livre qui servira de référence aux étudiants comme aux professionnels. Cette initiative, a-t-il ajouté, reflète une claire et louable ouverture de l’université sur son environnement socioéconomique.

Brahim Abahmad, expert en fiscalité, a fortement salué cette initiative qui vient combler un grand vide au niveau de la recherche et de l’édition dans le domaine de la fiscalité. Il a, à cet effet, mis en avant l’importance et les enjeux des impôts dans l’économie nationale, tout en appelant à une équité fiscale pour promouvoir une société prospère.