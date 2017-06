L’identité de deux auteurs de l’attentat de Londres révélée : Le 3ème suspect serait un Italo-Marocain

Le Royaume-Uni a observé mardi à 11H00 (10H00 GMT) une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein coeur de Londre et revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, qui a fait 7 morts. Les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels et devaient le rester jusque dans la soirée.

Lundi en fin de journée, des centaines de personnes s'étaient réunies pour une veillée dans les jardins de Potter Field, à proximité immédiate de l'hôtel de ville de Londres.

Au cours d'une courte cérémonie, le maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, s'est présenté en "Britannique musulman patriote" et a dénoncé "l'idéologie perverse" des terroristes, parlant d'"actes répugnants". "Nous ne laisserons personne, pas même Donald Trump, diviser nos communautés", a déclaré l'élu à la BBC.

Sur Twitter le président américain avait accusé Sadiq Khan de prendre le terrorisme à la légère, avant de réitérer ses critiques lundi. Il a, par ailleurs, continué d'invoquer l'attentat de Londres pour défendre sa volonté de bloquer l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de certains pays musulmans, attisant les tensions avec le Royaume-uni.

Samedi soir, trois assaillants ont percuté des piétons à bord d'une camionnette blanche en fonçant dans la foule sur le London Bridge, avant d'abandonner leur véhicule et d'attaquer les passants à l'aide de couteaux dans le quartier voisin de Borough Market.

L'attentat a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique. Parmi les sept morts figurent un Français et une Canadienne, et 36 blessés étaient toujours hospitalisés lundi soir, dont 18 dans un état critique.

La police britannique a révélé lundi l'identité de deux des trois auteurs de l'attentat: Khuram Shazad Butt, 27 ans, un Britannique né au Pakistan connu des services de police, et Rachid Redouane, 30 ans, qui se présentait comme un binational marocain et libyen.

Le Corriere della Sera rapporte mardi sur son site internet que le troisième agresseur, dans l'attentat de samedi soir à Londres, est un Italo-marocain du nom de Youssef Zaghba.

Celui-ci avait été bloqué en Italie en 2016 alors qu'il tentait de se rendre en Syrie, et les autorités italiennes avaient informé le Royaume-Uni de ses déplacements, ajoute le journal italien.

Une source proche des services de renseignement italiens a confirmé de son côté que le troisième suspect était de mère italienne et de père marocain.

La police britannique a déjà donné des précisions sur les deux autres assaillants.

L'un des auteurs de l'attaque, Khuram Shazad Butt, qui était âgé de 27 ans, était connu des services de sécurité, mais aucun élément ne présageait la participation de ce Britannique né au Pakistan à un projet d'attaque.

Le second assaillant identifié, Rachid Redouane, 30 ans, se présentait comme étant d'origine marocaine et libyenne. Il se servait aussi d'une autre identité, sous le nom de Rachid Elkhdar, avec une date de naissance différente. Lui était inconnu des autorités.

Khuram Butt était connu des services de police et de renseignement, qui n'avaient toutefois pas d'éléments laissant penser qu'il préparait un attentat. Rachid Redouane, quant à lui, n'était pas connu de ces services. Tous deux sont originaires de Barking, dans l'est de Londres, selon le communiqué.