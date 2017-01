L’hommage d’Iman à David Bowie

Ces deux âmes sœurs s’étaient rencontrées en octobre 1990. Iman est alors une mannequin reconnue, photographiée par les plus grands de ce monde, Peter Beard pour «Vogue», Yves Saint Laurent la proclame «femme de ses rêves». David Bowie, lui, est à l’apogée de sa gloire après la sortie de son tube «Let’s Dance». Entre eux, c’est immédiatement le coup de foudre. L’évidence. Ils se disent «oui» deux ans plus tard, en juin 1992.

Pendant 24 ans, Iman Mohamed Abdulmajid partage la vie de la star britannique. Une passion loin des caméras et des clichés des paparazzi. Mais cette vie s’est brisée le 10 janvier 2016, à la mort de la légende du rock. Les sourires partagés, leur fille Lexie, leur mariage si parfait… Comment Iman allait pouvoir vivre sans lui ?

Un an plus tard, le célèbre top a remonté la pente. Sans jamais oublier l’homme qu’elle a tant aimé. Depuis plusieurs jours, elle partage sur son compte Instagram, des photos souvenirs de Bowie. Un moment tendre sur la plage, un dessin d’enfant avec l’éclair de Ziggy Stardust sur le visage, une photo d’elle portant un tee-shirt de la star… et en ce 10 janvier 2017, Iman a posté un double arc-en-ciel visible de son appartement de New York, persuadée que c’est un signe de David. A chacun de ses posts, Iman a écrit les hashtags : #ForeverAndEver, #ForeverLove, #BowieForever. Un amour pour l’éternité.