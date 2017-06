L’heure est à la baignade : 97,90% des eaux conformes aux normes de qualité

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité a atteint 97,90% en 2017 contre 72% en 2002, selon le rapport national 2017 de surveillance de la qualité des eaux de baignade.

Sur les 431 stations de prélèvements, qui ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement, 421 stations (soit 97,90%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences réglementaires pour la baignade selon la norme relative à la qualité des eaux de baignade NM 03.7.200, précise le rapport présenté, mercredi à Rabat, lors d’une conférence de presse organisée par le secrétariat d’Etat chargé du développement durable.

Cette amélioration est due aux efforts déployés par les différents départements et institutions concernés par la lutte contre la pollution environnementale et des plages en particulier, manifestés notamment par divers programmes environnementaux tels que le Programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA), le Programme national de prévention et de lutte contre la pollution industrielle (PNPPI) et le Programme national des déchets ménagers et assimilés (PNDM), explique le rapport.

La plupart des stations réparties sur 161 plages sont conformes à la norme nationale en comparaison avec les saisons précédentes, à l’exception des stations Jbila III à Tanger (toutes les stations de la plage), Miami à Larache (toutes les stations de plages), Oued Merzeg à Nouasser (Station 1: entrée principale près de l’embouchure et la station 2: 200 m au nord de la station 1), précise le document.

La quasi-totalité des 9 stations (soit 2,1%), déclarées non conformes pour la baignade lors de cette saison, subissent “l’influence des rejets d’eaux usées et connaissent une forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène”, ajoute la même source.

Les eaux de baignade des plages intégrées dans le programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade ont fait l’objet de contrôle à partir du mois de mai jusqu’au mois de septembre 2016, et ce conjointement par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau et le secrétariat d’Etat chargé du développement durable, fait savoir le rapport.

La surveillance sera généralisée sur l’ensemble du territoire national prochainement, selon le secrétariat d’Etat chargé du développement durable qui estime que le programme de surveillance a stimulé la compétition entre les collectivités territoriales qui veulent inscrire leurs plages dans le programme “Plages propres” pour remporter le “Pavillon bleu”.

S’exprimant à l’ouverture de cette conférence, la secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi, a souligné l’importance de ce rapport qui constitue un outil d’aide à la prise de décision pour les responsables et d’information des citoyens et des promoteurs touristiques sur la qualité des eaux de baignade.

Le programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade, qui témoigne d’une volonté ferme de faire de toutes les plages marocaines des plages conformes aux standards internationaux, est à la base de l’octroi du label “Pavillon bleu” aux plages les plus propres du Royaume, a indiqué Mme El Ouafi.

Cette labellisation n’aurait pas été possible sans l’engagement et les efforts de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a-t-elle fait observer.

Durant la saison 2015-2016, 97% des eaux de baignade marocaines étaient conformes aux normes de qualité réparties entre 91% dans la zone méditerranéenne, 98% dans la zone Atlantique Nord et 100% dans la zone de l’Atlantique Sud.